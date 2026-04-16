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Minería: Lundin confirma inversión de u$s 7000 millones y pone fecha al proyecto Vicuña en San Juan

La compañía está a la espera del RIGI. Ya definió el cronograma de obras para 2027 y prevé acelerar desembolsos en el corto plazo. Plan de expansión progresivo.

Por Letra P | Periodismo Político
Minería: Lundin confirma inversión de u$s 7000 millones y pone fecha al proyecto Vicuña en San Juan

Minería: Lundin confirma inversión de u$s 7000 millones y pone fecha al proyecto Vicuña en San Juan

Lundin Mining confirmó una inversión inicial superior a u$s 7000 millones para desarrollar Vicuña, su megaproyecto de minería en San Juan, y fijó el inicio de obras para 2027. Mientras espera definiciones sobre el RIGI, la compañía avanza con la planificación y anticipa desembolsos desde 2026 en un esquema por etapas junto a BHP.

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El proyecto forma parte del Distrito Vicuña, que la empresa impulsa en conjunto con BHP y que concentra algunos de los principales activos de cobre, oro y plata de la región.

Para 2026, la firma prevé una inversión de u$s 800 millones destinada a tareas preparatorias, en la antesala del inicio de la construcción.

"Top cinco a nivel mundial"

En una entrevista con Pulso, del diario La Tercera, Lundin y el vicepresidente senior y director de operaciones, Juan Andrés Morel, explicaron que el desarrollo se estructura en fases.

“Será una operación minera dentro del top cinco a nivel global en producción de metales base y preciosos -cobre, oro y plata-. Para alcanzar esa escala de manera exitosa, lo dividimos en tres etapas”, sostuvo Lundin.

proyecto vicuña san juan
Minería: Lundin pone primera para el proyecto Vicuña en San Juan.

Minería: Lundin pone primera para el proyecto Vicuña en San Juan.

Según detallaron, la primera etapa demanda más de u$s 7000 millones y constituye el puntapié inicial de un esquema de expansión progresivo.

Las fases siguientes requerirán inversiones adicionales por unos u$s 11.000 millones hasta 2030. No obstante, desde la empresa señalaron que el propio flujo del proyecto permitirá financiar su crecimiento.

Josemaría y Filo del Sol, claves del distrito

Dentro del esquema, Josemaría aparece como el activo más avanzado, con la exploración finalizada, permisos aprobados y un alto grado de desarrollo de ingeniería.

En paralelo, Filo del Sol continúa en una etapa más temprana, con trabajos de exploración en curso, aunque con un potencial de vida útil superior a los 70 años.

El complejo fue comparado con Vaca Muerta, en Neuquén. Las proyecciones para la primera década ubican al distrito entre los mayores desarrollos mineros del mundo.

El plan estima una producción de unas 500 mil toneladas de cobre, junto con volúmenes significativos de oro y cerca de 20 millones de onzas de plata.

Chile, clave en la logística exportadora

En materia logística, el mineral extraído será exportado a través de la región de Atacama, en Chile, con alternativas como la bahía de Caldera, vinculada a operaciones de la compañía en ese país.

Con una inversión total estimada en u$s 18.000 millones, el Distrito Vicuña se posiciona como uno de los proyectos mineros más relevantes de América Latina.

El desarrollo apunta a incrementar la producción global de metales, consolidar el perfil exportador de la Argentina y dinamizar las economías regionales vinculadas a la actividad minera.

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