Santa Fe: el comercio de Rafaela apoya el rumbo económico, pero advierte que "el efecto derrame no existe"

La economía de Rafaela , una de las ciudades más productivas de Santa Fe , atraviesa 2026 con cierres de locales, consumo en baja y expectativas cada vez más moderadas. Aunque buena parte de los comerciantes respalda el rumbo del Gobierno , advierten que la mejora de las variables macro no repercute sobre la actividad ni frena la creciente cantidad de persianas bajas.

“El modelo no está generando el derrame que en un principio esperábamos. Vemos que ese derrame no existe”, analizó Germán Ciceri , presidente de la Comisión de Comercio y Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) .

El diagnóstico del sector comercial rafaelino no escapa a la tendencia de Rosario y Santa Fe , la capital provincial. Según Ciceri , el consumo acumula alrededor de un año y medio de caída sostenida y el escenario comenzó a reflejarse en las principales arterias de la ciudad.

“Se empiezan a ver locales vacíos en lugares importantes y no estamos encontrando respuestas en cuestiones tributarias, incentivos comerciales o herramientas financieras”, advirtió.

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Las primeras bajas se produjeron entre los comercios más pequeños. Algunos pudieron reconvertirse hacia formatos de menor tamaño o reforzar la venta digital, pero para muchos el cierre significó el final definitivo.

La crisis, sin embargo, también alcanzó a empresas con mayor estructura. Entre ellas está la cadena de electrodomésticos Pardo, que llevaba menos de dos años instalada en el centro de la Perla del oeste, y Comat, dedicada a la venta de materiales para la construcción.

Entre los rubros más afectados, Ciceri identificó a la indumentaria, que todavía no se recupera, y a las actividades vinculadas con la recreación y la cultura, donde la rentabilidad también sufrió un fuerte retroceso.

Un respaldo ideológico con las cuentas en rojo

Una de las particularidades que señaló Ciceri es que, pese al impacto del programa económico sobre la actividad, la adhesión de buena parte de los comerciantes al modelo libertario se mantiene firme.

Según el titular de la CCIRR, muchos consideran positivas varias de las decisiones tomadas por el Gobierno, aunque reconocen que la reactivación todavía no les llegó.

La lectura tiene un correlato en las urnas. En las elecciones de 2025, La Libertad Avanza superó el 50% de los votos en Rafaela y aventajó por casi 15.000 sufragios al peronismo.

El respaldo a la fuerza de Javier Milei también se extendió por buena parte del departamento Castellanos, donde se impuso en la mayoría de las localidades.

Rafaela, cabecera del departamento Castellanos, quedó teñida de violeta en el mapa de la elección nacional de 2025.

La demora de la recuperación, sin embargo, empezó a erosionar las expectativas que había generado el modelo. La entidad empresaria registró durante los primeros meses un mayor optimismo sobre el futuro, apuntalado por el fortalecimiento electoral del oficialismo, pero ese clima comenzó a debilitarse.

La interpretación, explicó Ciceri, no implica que los comerciantes hayan abandonado toda esperanza, sino que dejaron de imaginarla en el corto plazo.

“Por el trabajo que estamos haciendo, por lo que invertimos y apostamos, deberíamos estar todos un poco mejor. Eso hoy no se ve reflejado”, planteó.

Los pedidos de los comerciantes de Rafaela

Ante la situación económica, los comerciantes de Rafaela sostienen que una reducción de la presión tributaria y mejores condiciones financieras podrían ayudar a sostener la actividad.

Germán Ciceri, titular de la Comisión de Comercio y Servicios de la CCIRR, pidió una reducción de la presión impositiva para sostener la actividad en Rafaela.

“Rafaela nunca pretende un subsidio o una ayuda. Creemos que el desarrollo consiste en el trabajo y el esfuerzo, y en que el empresariado pueda seguir desarrollándose”, afirmó Ciceri.

El reclamo también tiene una dimensión territorial. Los empresarios entienden que Santa Fe aporta una porción importante de sus recursos al país, pero no recibe una devolución equivalente.

“Creemos que muchas veces la distribución es injusta. Santa Fe aporta mucho y tal vez no recibe todo lo que está aportando”, sostuvo Ciceri.

El empleo, contenido al límite

Por ahora, la entidad no cuenta con datos precisos sobre la pérdida de puestos de trabajo en el comercio. Sin embargo, el cierre de locales permite suponer una reducción del empleo, mientras parte de las personas afectadas busca reubicarse o comenzar a trabajar por cuenta propia.

El golpe laboral más visible en la región llegó por la crisis de la láctea Verónica, cuya planta en la vecina localidad de Lehmann cerró meses atrás dejando un tendal de desempleados.

En los comercios y empresas que continúan abiertos, la estrategia pasa por realizar una fuerte reingeniería interna y estirar los márgenes antes de avanzar con despidos.

“Se están llevando al límite todas las capacidades para no tener que desafectar a una persona, porque detrás de cada trabajador hay una familia”, concluyó Ciceri.