La campaña de Maximiliano Pullaro: propuestas y equipos técnicos en busca del voto transversal

Una campaña propositiva. Así es como Maximiliano Pullaro buscará imponerse en la interna del no peronismo nucleado en Unidos para Cambiar Santa Fe . Con la agroindustria, la infraestructura y la seguridad como ejes discursivos, el precandidato a gobernador hace gala de sus equipos técnicos, un tópico en el que está convencido de que saca diferencia con respecto a sus competidores. En las huestes del radical hay confianza , hablan de un voto transversal a los segmentos sociales y partidarios, pero no quieren relajarse: “Trabajamos como si estuviésemos diez puntos abajo”.

En el entorno de Pullaro dicen que “esta no es una campaña para TikTok, es una campaña para ser gobierno” como justificación de los atributos que más buscan destacar: decisión, coraje y que “entiende lo que es un proceso de toma de decisiones”. Ahí también radica la opción por lo propositivo y evitar la discusión con Carolina Losada , la rival interna que lo busca desde el inicio tirándole munición gruesa : “Lo que hace es vieja política, la gente no quiere ver a la política peleándose, quiere que resolvamos problemas y mostremos equipos”, plantean.

La campaña del postulante tiene tres ejes temáticos: infraestructura, agroindustria y seguridad. Con su lanzamiento en pleno campo, vía streaming, le hizo un guiño a los primeros dos. De seguridad habla, pero dado su pasado como ministro del área en la gestión de Miguel Lifschitz, no quiere saturar: “Maxi no necesita mostrar atributos en seguridad, no es necesario estar redundando en eso, es un problema que tienen nuestros adversarios a los que nunca les tocó enfrentar a nadie”, explican en su entorno. La decisión es abordar el tema con propuestas. Otra vez, el enfoque propositivo.