A horas del ballotage, después de que la tropa libertaria agitara el fantasma del fraude, la Cámara Nacional Electoral convocó de urgencia para este sábado a los apoderados de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA) para "preservar la convivencia democrática". Si bien la reunión, que se realizó al mediodía, e da en el marco de una presentación formal por parte del espacio que conduce Javier Milei para advertir sobre posibles irregularidades, en el que también apuntaron contra la Gendarmería, la conclusión por parte de los tres actores fue "buena".

Team Javier vs. Team Sergio

Por parte de la CNE estuvieron su titular Alberto Dalla Vía y su vicepresidente Santiago Corcuera; por parte del libertario, su hermana Karina Milei, Santiago Caputo y Santiago Viola; y del lado de Sergio Massa, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. "Fue una buena reunión", confiaron fuentes oficiales. La CNE decidió no emitir ningún comunicado posterior. No tuvo carácter institucional, por lo que no quedó nada asentado en un acta.