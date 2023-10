Yacobitti: "Si gana Milei, se pone en riesgo la democracia"

Live Blog Post

Team neutral

Losada: "Debemos ser neutrales ante esta disyuntiva que se dá"

La senador de Juntos por el Cambio pidió a la coalición opositora que integra "ser neutrales" y "no apoyar a ninguno de los dos candidatos" que se disputarán la presindencia en un ballotage.

"A mí no me representa ninguno de los dos, nosotros debemos ser neutrales ante esta disyuntiva que se dá. Hay un candidato que rifó el país por una elección; y el otro, habla de vender órganos. Yo no voy a apoyar a ninguno de los dos", expresó Carolina Losada y agregó: "Mi candidata era Patricia Bullrich".

"A mí no me representa alguien como Milei, aceptar una disculpa no significa apoyarlo. Nada de lo que sucedió me cambia, la gente va a hacer lo que quiera", concluyó la legisladora santafecina.