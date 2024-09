La boleta única pone a Axel Kicillof en una encrucijada

“Sería impráctico, por no decir inaplicable”, afirmó Kicillof y defendió el sistema actual, sobre el que -dijo- no hay denuncias de fraude o desconocimiento de un resultado más allá de alguna “cuestión folclórica menor”. “Estamos generando un problema para resolver un NO problema desde el punto de vista práctico”, agregó. Y cerró con un pedido: “Como somos la jurisdicción de mayor envergadura, esperamos que el Congreso Nacional tenga en cuenta lo que va a pasar acá, porque si no nos condenan a nosotros a algo imposible”.