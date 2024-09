Buenos Aires: cómo y quiénes negociaron el nombramiento de 135 magistrados

El debate obtuvo los acuerdos de Unión por la Patria , PRO , UCR+Cambio Federal, La Libertad Avanza y La Libertad Avanza 1 , aunque con el rechazo de Florencia Arietto, miembro de esta última bancada -línea Casa Rosada -, quien no levantó la mano.

Senado.jpg El Senado de Buenos Aires aprobó los pliegos para los cargos vacantes en la Justicia.

El alarmante número de vacancia en la Justicia

En el primer punto, el oficialismo y la oposición lograron acordar -no sin negociar- asumiendo la urgencia del caso. Los pliegos de candidatos a cargos en la Justicia no salen si no hay un consenso amplio de la política en general, y aquí está el núcleo del avance de las designaciones que se votaron este miércoles.