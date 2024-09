Boleta única: se aprobó el sistema de Mendoza, sin voto a lista completa, y hay final abierto en Diputados

El dictamen final también modificó los plazos electorales para facilitar la impresión de boletas. Como anticipó Letra P , el calendario será aún más largo: las primarias se realizarán la primera semana de agosto y la presentación de las candidaturas y el inicio de la campaña será a comienzos de junio. La reserva de colores, deberá realizarse 15 días antes, a fines de mayo. Para no tocar los cronogramas, el Gobierno esperaba eliminar las PASO, pero no encontró consenso.

Boleta única, a elegir

El escenario está abierto porque Diputados puede optar por sancionar la versión original o la reformada en la cámara alta este jueves. Fuentes de las bancadas opositoras confirmaron a Letra P que no hay conversaciones avanzadas y el final es impredecible. En el Gobierno hay apuro: temen que si la sanción se demora, no lleguen a elaborar las licitaciones para el nuevo sistema. Si los tiempos se estiran, podría no llegar a aplicarse en 2025. De mínima.