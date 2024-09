El Gobierno denuncia al titular de ATE y amenaza con sacarles la personería a los gremios aeronáuticos

Live Blog Post

Zago defendió el asado con Milei: "El Presidente no agradeció el veto, sino la Ley Bases"

El jefe del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, Oscar Zago, en la Cámara de Diputados justificó el asado que realizó el presidente Javier Milei, negó que fuera "una celebración" y aclaró que el economista libertario "no agradeció el veto de la ley de los jubilados, sino la Ley Bases" en un discurso de "cinco minutos".

"Fui presidente de bloque de La Libertad Avanza por cuatro meses y siempre trabajé para una reunión ampliada como esta", remarcó el ex integrante del bloque oficialista en la Cámara baja y aseguró en radio Futurock que el encuentro "no duró más de las once de la noche".

Zago insistió este jueves: "Todos los diputados tienen una necesidad de estar un día con el presidente, el jefe de gabinete y la secretaria de presidencia".