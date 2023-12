Según indicaron fuentes del entorno de Kicillof , los gobernadores plantearon la preocupación por esas indefiniciones y por las consecuencias de las medidas que se están tomando. No hubo lugar para planteos particulares de cada mandatario. En La Plata confirmaron que el gobernador bonaerense no habló específicamente de la situación de la provincia, pese a que en los últimos días se encargó particularmente de desarticular las posiciones que marcan que recibe una cantidad de fondos excesivos en recursos discrecionales y señalar que es, en cambio, la provincia más perjudicada.

Kicillof jugó fuerte en las últimas horas. No quiere ir a contramano de lo dispuesto por el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa durante la campaña. Horas antes del encuentro en la Casa Rosada, se reunió con el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo , quien poco después informó que presentó un proyecto alternativo junto al diputado por Tucumán, Carlos Cisneros , para coparticipar el aumento del impuesto PAIS. Milei les propuso a los gobernadores dar marcha atrás con la eliminación de ganancias por un año. El grupo de ocho gobernadores peronistas emitió un comunicado criticando al Gobierno porque -dice- “desfinancia a las provincias”.

Kicillof se quedó con muchas cosas sin decir en la reunión. En la previa, el entorno del mandatario había asegurado que llevaría al encuentro los reclamos por la continuidad de la obra pública, el sostenimiento de los giros complementarios a la coparticipación y la ayuda por parte de la nación para 46 municipios afectados por el temporal.

En La Plata destacan que tampoco hubo precisiones del gobierno nacional respecto de parámetros macro que permitan proyectar el presupuesto del año que viene. Como contó Letra P, el gobernador pisó el envío de la iniciativa a la Legislatura, a la espera de definiciones nacionales. Al no haberlas, no se descarta prorrogar la ley de presupuesto actual.

Los números de Axel

Pese a que no pudo ponerlos sobre la mesa en el encuentro con Milei, Kicillof afinó en los últimos días su discurso para demostrar que la provincia de Buenos Aires no es beneficiada por sobre otras a través de los recursos discrecionales enviados por la nación. Tanto Kicillof como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y su par de Economía, Pablo López, insistieron con que la provincia bonaerense es la más perjudicada.

Entre 2020 y 2023, recibió el 40 por ciento de las transferencias presupuestarias no automáticas del gobierno nacional, un número que puede parecer excesivo, pero que -argumentan- no lo es ya que Buenos Aires concentra el 35 por ciento de la población del país, tiene el 44 por ciento de la población en condiciones de pobreza y es la más perjudicada por el sistema de coparticipación, ya que recibe sólo el 20 por ciento cuando aporta el 40.

En el gobierno bonaerense hacen una cuenta rápida para argumentar la denuncia de discriminación de recursos: con el 40 por ciento de los recursos no automáticos que recibió la provincia, la participación total sólo sube del 20 recibido por coparticipación al 25 por ciento cuando se toman todos los recursos, los automáticos de la coparticipación y los no automáticos. Entre 2020 y 2023 fue la provincia con menos recursos per cápita del país.

Para rechazar las acusaciones de despilfarro de fondos de quienes le piden un ajuste, también muestran números: la provincia es la que menos gasta por habitante y es la segunda -después de Córdoba- con menor cantidad de trabajadores estatales por habitante.