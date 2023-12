Javier Milei recibió este martes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada con parte de su mesa chica a los 24 gobernadores . Si bien había expectativa de la oposición de conocer la letra chica del paquete de reformas que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso, para la que pidió el respaldo legislativo, sólo se llevaron de esta reunión que duró casi tres horas la promesa del presidente de dar marcha atrás de manera transitoria -en principio por un año- con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias , que fue aprobada por la gestión del Frente de Todos y que el propio Presidente acompañó con su voto como diputado.

La respuesta informal que daban en la Casa Rosada era que no estaban dispuestos a buscar compensatorios por aquella medida que impulsó el peronismo, y que el PRO rechazó por considerarla en su momento "irresponsable", pero que se iban a mostrar permeables en volver a discutir en ambas Cámaras la restitución de Ganancias. Finalmente, después del primer encuentro, decidieron avanzar en este sentido: el Gobierno enviará una nueva reforma y los gobernadores ordenarán a quienes les responden en Diputados y en el Senado que acompañen con su voto, lo que les haría pagar a ambas partes el costo político de la medida.

"Primero se analizó la situación económica, y cada uno de los gobernadores planteó las dificultades que viven en sus propios distritos. Después de ese recorrido por todas las provincias, el Presidente le respondió sus inquietudes, se acordó abordar el tratamiento de la ley que se va a enviar a extraordinarias a fines de esta semana y pidió apoyo para el tratamiento de esta norma. Una reunión colaborativa, recíproca, donde el presidente pidió el apoyo del gabinete para tratar la problemática de cada una de las provincias", amplió el funcionario, que estuvo escoltado por los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Catamarca, Raúl Jalil, que seguido de sus palabras manifestaron su apoyo a los objetivos planteados por el Gobierno.

No hubo ningún representante de Juntos por el Cambio al lado de Francos, lo cual dejó entrever que no salieron del todo conformes de la reunión. Los peronistas directamente firmaron un comunicado que difundieron a pocas horas del término de la reunión: "Consideramos que la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores", afirmaron, después de apuntar contra "la devaluación del 118%, la más grande de la historia, sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios".

Dos partes

En rigor, se trató de dos reuniones. Primero, una de los gobernadores -con asistencia perfecta- con el Presidente, en la que incluso varios mandatarios de JxC le reconocieron a Milei "el aplomo y la paciencia" al atender los reclamos de cada una de las regiones, y una segunda en la que sólo estuvieron unos pocos dirigentes junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "Con el Presidente estuvimos muy bien, más allá que no hubo precisiones de muchas cosas", dijo una fuente cambiemista a este medio. La segunda, en la que esperaban obtener más detalles, fue por el mismo camino.

Además de Posse, que se ubicó a la izquierda del jefe de Estado, y de Francos, que coordinó el encuentro, estuvieron también Karina Milei, "El jefe", y secretaria general de la Presidencia; Victoria Villarruel, vicepresidenta; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, éstos dos últimos serán los encargados de buscar los votos para aprobar el paquete de ajuste que confeccionó Toto Caputo.

Por Juntos por el Cambio estuvieron Jorge Macri (CABA); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Poggi (San Luis); Carlos Sadir (Jujuy): Gustavo Valdés (Corrientes); Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Por Unión por la Patria dijeron presentes Sergio Ziliotto (La Pampa) Raúl Jalil (Catamarca); Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucumán); y Ricardo Quintela (La Rioja).

Mientras que los peronistas no kirchneristas, y provenientes de sellos provinciales, se acercaron Sáenz, Llaryora, Alberto Weretilneck (Río Negro); Rolando Figueroa (Neuquén); Hugo Passalacqua (Misiones); Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Más allá de la agenda, mucho más acotada de lo esperado y de acuerdo al kirchnerismo "repleta de planteos genéricos", la reunión fue clave para Milei: tuvo su primera gran fotografía política, y varios elogios públicos y privados, como los que marcaron en conferencia de prensa Sáenz, Llaryora y Jalil.

De todos modos, el primer mandatario deberá ratificar en el largo plazo este tipo de cumbres, más teniendo en cuenta que ya son parte de una tradición nacional. Tanto Mauricio Macri en 2015, como Alberto Fernández en 2019, también tuvieron encuentros de características similares, que luego se diluyeron con el tiempo.