Karina Milei y Lule Menem le arrebataron el control de Vialidad Nacional a los gobernadores dialoguistas

La decisión se conoció en la previa a la reunión que los gobernadores del malogrado Juntos por el Cambio tienen agendada este jueves en Casa Rosada con Guillermo Francos, lo que le puso algo de tensión a la previa. No es el único tema que los gobernadores llevarán al encuentro con el jefe de Gabinete: también hay bronca por la decisión de Luis Caputo de aumentar una vez más los subsidios al transporte en el AMBA para contener el precio del boleto y que no se recaliente la inflación, mientras se mantiene la decisión de no subsidiar el boleto del transporte público del interior.