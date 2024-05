Un incondicional de Rogelio Frigerio se suma al team de Javier Milei en Entre Ríos

LIBERTARIOS VS FEDERALES

Marcone no es el primero en desembarcar en el gobierno nacional en nombre de Frigerio. El nombramiento anterior fue el de Alejandro Daneri al frente de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el ente que controla la represa de Salto Grande . Daneri es cuñado de Frigerio y un diplomático de carrera asignado desde Cancillería. El gobernador contó en su momento que había sido “consultado en la previa al nombramiento. En el caso de Marcone, fue Frigerio quien decidió su designación. “Me lo propuso el gobernador, porque le dijeron que podía elegir los nombramientos nacionales en la provincia”, reconoció el flamante funcionario ante la consulta de Letra P .

Marcone es un arquitecto sin carrera política de larga data. Debuta en la función pública con este nombramiento, aunque tuvo su primera incursión el año pasado cuando intentó ser precandidato a intendente en Concordia , su ciudad de origen. La empresa le duró poco porque tras un acuerdo con los partidos aliados de Juntos por el Cambio retiró su postulación y no llegó a competir como precandidato en las PASO provinciales de junio. Ese intento le valió ocupar un lugar en las nacionales de octubre, cuando fue candidato a diputado en la lista de Frigerio, quedando en tercer lugar detrás de Atilio Benedetti y Francisco Morchio.

inauguracion MID CONCORDIA.jpg Rogelio Frigerio, en diciembre de 2021, durante la inauguración del local del MID en Concordia, junto a Guillermo Marcone.

Desde aquel entonces, fue un incondicional y uno de los acérrimos defensores del discurso del cambio, doctrina que sigue reivindicando, inclusive a través de publicaciones en redes sociales. “Nosotros apoyábamos un cambio, no se nos dio con nuestra propuesta a nivel nacional, pero eso no significa que no apoyemos el cambio porque hoy conduzca otro. Hay que correrse del egocentrismo”, justificó, ante su designación como funcionario de Milei. “Queremos acompañar y aportar todo lo que podamos”, insistió.