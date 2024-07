Inteligencia: Karina Milei se mete en la pelea por la presidencia y traba la conformación de la bicameral

No inocentemente, cuando firmó la resolución de los miembros de la cámara alta, la vice anotó al misionero primero en la lista de designados, una costumbre del Senado para anticipar quién será el presiente de una comisión. Curiosamente, la vice no inscribió a ningún miembro de la La Libertad Avanza (LLA).

Karina y Caputo no tienen intenciones de darle la presidencia de la bicameral a un macrista y evalúan alternativas, aunque para cualquier caso necesitan el número. Se anotó para presidir el senador Edgardo Kueider , de Unidad Federal, un experonista que jugó fuerte con el Gobierno para sancionar la ley Bases.

Con la discusión abierta, la UCR no se quiere quedar afuera y tiene un miembro por cámara en la comisión: Mariana Juri (cercana al gobernador Alfredo Cornejo) y Mariela Coletta (responde a Emiliano Yacobitti, de la línea de Martín Lousteau). Sin UP, el oficialismo y sus aliados puede reunir la mitad más uno de los miembros, lo justo, por lo que Karina debe cerrar un acuerdo que contente a todos para abrir las puertas. Es lo que no está logrando.