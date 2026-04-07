TEMPORADA DE ROSCA

Viceintendencias en Santa Fe: Unidos busca un Plan B y apunta a las cabezas de las listas de concejales

Caída la creación de la nueva figura del número dos municipal. Quién impulsa el Modelo PBA para licuar a los presidentes de los Concejos Deliberantes.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Unidos diseña un plan B para reemplazar las viceintendencias de Santa Fe.

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Cómo es el plan B que analiza Unidos

Según trascendió, la idea que está siendo analizada entre quienes forman parte de la negociación en la cámara baja modifica el método de sustitución del intendente ante una ausencia o impedimento de más de diez días hábiles. Hoy, frente a ese supuesto, la ejerce quien preside el Concejo. Lo que se quiere cambiar es el reemplazo: la idea es que se haga cargo del Ejecutivo quien ocupe el primer lugar en la lista de concejales del oficialismo. Se trata de un mecanismo parecido al de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto que el gobernador Maximiliano Pullaro había enviado a la Legislatura incluía la viceintendencia para las ciudades de más de 200 mil habitantes -solo Rosario y Santa Fe-. En ese diseño, quien ejerciera la viceintendencia se elegía “al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico período que el intendente” y se encargaba, además, de presidir del Concejo. Con el plan B en análisis, el Legislativo se reservaría el derecho a elegir su presidente, pero quien ocupe ese rol no reemplazará al alcalde frente a una ausencia temporal. No se especificó aún quién completaría el mandato si la ausencia es permanente.

Las razones del viceintendente

De esta manera, aún sin la figura del viceintendente, los interesados logran su objetivo: restarle importancia a la rosca por la presidencia del Concejo. La figura había sido impulsada para bajarle intensidad a la negociación por la conducción de los poderes legislativos municipales, que siempre suele salirle cara en términos políticos a los ejecutivos -más aún, si están en minoría-. Sin embargo, parte de la rosca sobrevivía: el proyecto dejaba sujetas a elección en las sesiones preparatorias el resto de las autoridades del cuerpo legislativo.

Poletti Javkin
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, en la Legislatura de Santa Fe.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, en la Legislatura de Santa Fe.

Además, la figura de viceintendente ampliaba el abanico de posibilidades en los cierres de listas. “Una fórmula te permite más representatividad”, explicó en su momento una figura rosarina de Unidos interesada en incluirla. “Te permite balancear y a la vez mostrar apertura”. De hecho, se especuló con que el oficialismo quería incluir el cargo para facilitar la ampliación de la coalición en 2027 con expresiones como La Libertad Avanza. “También le puede permitir a Juan Monteverde acomodar su alianza con el resto del peronismo”, relativizaban como respuesta.

Defensores y detractores

Cuando la Casa Gris envió el proyecto a la Legislatura con las viceintendencias incluidas, se apuntó a los alcaldes de las ciudades más pobladas como sus principales impulsores. En el Palacio de los Leones reconocían que la figura le interesaba a Pablo Javkin y hasta deslizaron que, si no prosperaba, intentarían colarla en la carta orgánica municipal que se discutirá en 2027. De hecho, uno de los impulsores del plan B es Ariel Bermúdez, el principal operador del intendente rosarino en la cámara baja.

Por su parte, Juan Pablo Poletti salió a bancar públicamente el nuevo rol: "Es supernecesario que, ante un inconveniente del intendente, quede alguien que esté a la par en el día a día del bacheo, las luces y el ripiado", dijo en una entrevista radial a mediados de febrero. Más aún, el jefe comunal capitalino propuso que el viceintendente reemplace a un secretario actual para no aumentar la estructura de cargos.

Sin embargo, el tema resultó de los más discutidos cuando la iniciativa llegó a la Legislatura. Fue uno de los puntos más sensibles de la negociación entre el socialismo y la UCR, cuyas miradas chocaban entre sí. Tras las charlas entre senadores e intendentes, el proyecto obtuvo la aprobación en la cámara alta sin incluir las viceintendencias. Por eso, ahora estudian modificarlo en la cámara revisora y que vuelva al Senado a obtener luz verde.

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