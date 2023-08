La sorpresa de Bullrich, la vendetta de Macri y la sonrisa forzada de Larreta

Desde el escenario, el líder del PRO cerró los festejos con la militancia que se reunió en el Golden Center ubicado en Parque Norte. “El kirchnerismo no existe más” , gritaban los presentes. El festejo no tuvo los bailes colectivos ni los tintes de exaltación de otras oportunidades. Fue más austero, más moderado.

Lentamente, el larretismo fue digiriendo la derrota ante Bullrich. Los números que llegaban desde los centros de cómputos partidarios se colaban enrarecidos en un búnker que se aclimataba con los datos que se empezaban a conocer y que marcaban el triunfo, para muchos sorprendente, de Milei.

Pasadas las 22, la ex ministra de Seguridad confirmó que el jefe de Gobierno la había llamado por teléfono para felicitarla por su victoria. La alegría en el bullrichismo ya no se podía disimular. “Patricia Presidente”, empezó a corear la militancia en las salas interiores del bunker. Todavía no había ni un número oficial publicado.

image.png

Cuando aparecieron los primeros datos nacionales, el conteo en la Ciudad ya había finalizado. Lousteau abrió la ronda de discursos con un tono parco y felicitó a Jorge Macri. “La ciudad tiene que ser la base de una gran victoria nacional” dijo el candidato amarillo antes de bailotear “Ciudad Mágica”, esa especie de himno amarillo que musicaliza cada jornada electoral del PRO porteño.

Cerca de las 23.30, Bullrich y su compañero de fórmula, Luis Petri, se subieron al escenario. El festejo fue “respetuoso”, según el entorno de la exministra, que intentaba contener la alegría. La candidata halcón agradeció a la militancia y lanzó su llamado a la unidad: “Los vamos a convocar todos, todos juntos ahora para ganar las elecciones generales y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos”. A su lado estaba Larreta con una sonrisa forzada, que intentaba esconder su frustración por la derrota.

Antes de las palabras de Macri, Bullrich felicitó a Javier Milei por su "enorme elección" y porque hizo "un aporte al debate" durante la campaña. "Como nosotros, él también ha dicho que el Estado tiene que dejar de ser un cueva de La Cámpora”, destacó. La militancia, entonces, volvió a estallar.

La dirigencia de JxC estaba casi completa en el escenario. El gran ausente fue Diego Santilli. “¿No está?”, se preguntaron los presentes en ese momento. La respuesta: “Sí, llegó. Pero no lo esperaron”.