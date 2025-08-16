Gobernadores de Provincias Unidas les reclaman a Schiaretti y a Llaryora que bajen la lista en San Juan

El cierre de listas para las elecciones de octubre trajo algunos ruidos en Provincias Unidas . La piedra de la discordia es la candidatura de Emilio Baistrocchi en San Juan , apadrinada por el cordobesismo. El resto de los gobernadores del grito federal no avala esa postulación, en línea con su par sanjuanino y eventual aliado a futuro, Marcelo Orrego .

Baistrocchi lanzó la semana pasada su candidatura a diputado por San Juan con el sello Provincias Unidas. En el gobierno de Orrego consideran que esa postulación dividirá el voto anti-K y al electorado desencantado con Javier Milei . Ese target es precisamente el objetivo del oficialismo sanjuanino, que unido en el frente Producción y Trabajo busca no perder ni un solo voto antikirchnerista ni de quienes se decepcionaron con el proyecto libertario.

Según pudo saber este medio, Pullaro, Sadir, Torres y Vidal respaldaron el pedido de Orrego. "La única opción posible en un escenario tripartito es que el candidato de Schiaretti y Llaryora apoye al de Orrego", afirmaron fuentes cercanas a los mandatarios en referencia a la pelea en las urnas que dará el orregusimo contra La Libertad Avanza y contra el peronismo. Algunos cuestionan que los referentes cordobesistas "están totalmente encaprichados en presentar un candidato testimonial".

#Gobernadores Por qué tiene más potencial que otros frentes diseñados para quebrar la polarización Ventajas propias y una ayudita del peronismo y de Milei. Límites https://t.co/c0JlzCIsnT @marcelofalak pic.twitter.com/enCOru24W7

Emilio Baistrocchi fue ministro de Gobierno de Sergio Uñac y exintendente de la Capital. Su pasado peronista es considerado una mancha K en el orreguismo, aunque en Provincias Unidas señalan que justamente Baistrocchi se apartó del justicialismo cuando el frente local se radicalizó siguiendo posturas del kirchnerismo.

En San Juan, Provincias Unidas está integrado por Hacemos por San Juan, la versión local del partido nacional de Juan Schiaretti, que tiene como referente a Baistrocchi; por la Coalición Cívica, representada por Fabricio Fachinetti; el Partido Socialista, a cargo de Lisandro Cárdenas; y la agrupación Para Adelante de Facundo Manes, otra figura siempre cercana al cordobesismo.

“Hace pocas horas hemos dado un paso fundamental en la construcción de nuestro espacio político a nivel nacional. Nuestro referente Juan Schiaretti, junto con cinco gobernadores del norte, centro y sur del país, lanzó Provincias Unidas como espacio federal de cara a las próximas elecciones”, señaló Baistrocchi el 7 de agosto pasado en el acto de lanzamiento del espacio cuyano.

Ahora, tras el reclamo de Orrego avalado por los gobernadores, en la próximas horas en San Juan esperaban que Schiaretti y Llaryora desactivaran la lista de Baistrocchi, una de las más de diez que anotaron el sello Provincias Unidas en distintos distritos del país.