Juicio a la Corte: Marcelo D'Alessandro volvió a faltar para no complicar a Larreta

El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro , volvió a faltar este martes a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados , donde estaba citado para declarar en el proceso de acusación que se lleva a cabo contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. El Frente de Todos lo acusa de pactar con los supremos la cautelar que en diciembre permitió aumentar la coparticipación federal que recibe el gobierno del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta .

Como hace una semana, este lunes por la noche D'Alessandro envió una nota a la comisión para pedir postergar la audiencia por razones personales , una cita pautada en la recta final de las PASO. La reunión no tuvo presencia de la oposición y la mayoría oficialista que domina el cuórum (se mantuvo con reemplazos porque había diputados y diputadas de campaña) decidió volver a citar al exministro porteño. La presidenta, Carolina Gaillard , advirtió que si vuelve a faltar pedirán la intervención de un juez para que sea llevado por la fuerza.

A diferencia de otros testigos que postergaron su audiencia, el exministro no dio detalles de los inconvenientes que le impidieron asistir, pero la semana pasada sus voceros aclararon a Letra P que no estaba en el exterior y concurriría cuando volviera a ser citado. No fue lo que ocurrió.