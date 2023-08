Cuando se le preguntó cuáles eran las causas judiciales en las que estaba imputado, no supo identificarlas. "No soy abogado", se excusó. El kirchnerista Rodolfo Tailhade recordó que las causas sobre los supuestos chats fueron cerradas. "No es cierto. Están archivadas, pero no hay sobreseimiento", respondió Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

"Han dicho que tengo un departamento en New York y es mentira. O que estaba prófugo de la justicia, cuando estaba de vacaciones y no tenía citaciones. O que poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad este año, que es mentira. Han dado como ciertos supuestos chats, cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente", adujo.

El funcionario judicial reprochó que uno de sus hijos haya sido mencionado en los fundamentos del pedido de juicio político, cuando trabajaba en una agencia pública y cobraba 58 mil pesos. Aunque evitó acusar a los diputados, recordó que otro de sus hijos recibió a personal civil en su domicilio que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad. Defendió su S.R.L creada con Natalia Monayer, la otra secretaria de Rosatti, mencionada como supuesta pantalla para traficar influencias. "Ni siquiera está activa", se molestó.

"Todo es para atacar a un ministro de la Corte Suprema de la Nación. Me voy a abstener de contestar preguntas que pueda vincularse con las acusaciones en mi contra, o las que se hagan el día de hoy. Hayan sido o no judicializadas", anunció Robles y cumplió. "Ya fui con mi familia objeto de agresiones de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales. Bueno sería que tuviera que dar explicaciones de esos datos, muchos de esos inventados, para agregar a la agresión, la humillación".

La audiencia

Robles se negó a responder casi todas las preguntas, con excusas como "no soy abogado", "no manejo temas jurisdiccionales", o los resguardos judiciales citados en su carta. La reticencia le jugó una mala pasada, porque los diputados le advirtieron que lo llamarán para careos con otros testigos que lo identificaron con tareas jerárquicas en la vocalía de Rosatti.

Un caso es el titular de la secretaría 7 de la Corte Gustavo Naveira de Casanova, quien cuando prestó testimonio dijo que Robles y Monayer le acercaban los expedientes. Mientras que en su paso por la Comisión hace tres meses el ex administrador de la Corte Héctor Marchi aseguró que el presunto vocero ocultó un informe de supervisión de la obra social del Poder Judicial que perjudicaba a Rosatti.

Robles se defendió: "Las historias relatadas en este recinto por Marchi tienen distintos niveles de acusaciones. Pero luego fue a la justicia federal. En atención al artículo 18 (de la Constitución), no voy a responder", amplió su respuesta. Moreau hizo votar un careo entre ambos y la mayoría oficialista lo aprobó. Deberán volver a estar frente a frente.

Mara Brawer, la otra oficialista encargada del cuestionario del oficialismo, pidió y logró que se votara un pedido a la Corte del acto administrativo del nombramiento de Robles, quien dijo que se dedica a atender los temas que Rosatti indica y ni siquiera confirmó si era vocero, aunque su única formación es la de periodista. "¿Usted sabe qué es funcionario público?", quiso intimidar al testigo el Germán Martínez.

La mayoría del Frente de Todos también votó un pedido a Rosatti para precisar si el reglamento del Poder Judicial amparaba a Robles a no responder preguntas. Alegaron que los otros 23 funcionarios de la Corte que asistieron no invocaron esa norma para callarse.

Robles sí lo hizo y sólo tenía preparada una coartada para responder a la descripción que en la última reunión de comisión había hecho Silvina Batakis sobre su presencia en las audiencias realizadas en la Corte sobre la causa de coparticipación, donde según la actual presidenta del Banco Nación se ubicaba junto a los funcionarios de la Ciudad, entre ellos D'Alessandro.

No lo negó: "Estuve un rato al principio. Me dijo Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Batakis marcó el lugar en el que estaba, pero yo no recuerdo donde estaba ella. Había 50 o 60 personas, personal de maestranza y un colega de otra vocalías. Yo he estado en otras, como la de Mendoza y La Pampa por el río Atuel", se defendió el director de la Corte. La entonces secretaria de provincias, que en esas audiencias representó al Estado, había contado que le pidieron expresamente no llevar gente.

El oficialista Juan Pedrini consideró que la reunión fue "rica" porque Robles mostró "un resabio monárquico" que existe en la Corte. "Él se considera parte de una monarquía. No quiere hablar con nosotros, que somos el vulgo". Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, anunció que tal vez la oposición no vuelva a participar de las reuniones de comisión. Moreau le respondió: "Miren a lo que hemos llegado: ¡Vino un funcionario de la Corte y no pudo explicar qué hace!".