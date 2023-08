Juicio a la Corte: citan a Marcelo D'Alessandro el martes previo a las PASO

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados no se tomará descanso en la semana previa a las elecciones primarias: la presidenta Carolina Gaillard la convocó a una reunión este martes 8 a la 11 para continuar la investigación de la cautelar que aumentó la coparticipación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron citados el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Marcelo D'Alessandro y el camarista porteño Juan Ignacio Mahiques .

D'Alessandro, como explicó Letra P , estaba citado para el último martes, pero no asistió y recién en la noche del lunes envió una nota para pedir su postergación. La mayoría oficialista se la concedió , aun cuando el reglamento de la comisión autoriza en esos casos a traer al testigo reticente por la fuerza.

Le dieron una oportunidad más, pero no le permitieron estirar los tiempos hasta después de que se resuelva la interna del PRO en las urnas. Si asiste, lo hará acompañado de peritos encargados de tomar su huella de voz, para comprobar si son reales sus supuestos chats con el vocero de la Corte Silvio Robles que se filtraron el año pasado en internet. La prueba fue aprobada por la mayoría oficialista de la comisión.

El director de la vocalía de Horacio Rosatti (ese es su cargo formal) declaró el martes pasado y no quiso responder si conocía a D'Alessandro. En realidad, eludió casi todas las preguntas, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional (que impide obligar a alguien a declarar contra sí mismo) y el artículo 8 inciso b del reglamento del Poder Judicial, que obliga a los funcionarios de los tribunales a guardar reserva de lo sucedido en los palacios.

Sólo aprovechó su declaración para acomodar las versiones en su contra de otros testigos. Por caso, aceptó que participaba de las audiencias sobre coparticipación, como dijo en otra audiencia la ex secretaria de las Provincias y presidenta del Banco Nación Silvina Batakis, pero no recordó si se ubicaba cerca del contingente de funcionarios porteños.

Robles negó además haber ordenado cerrar el correo electrónico de Rosatti, pero aclaró que no hay reglamento que lo obligue a tenerlo activo. Asesorado por sus abogados, aceptó que se inundó su despacho en enero (después de la filtración de los supuestos chats), pero no que se hayan dañado los discos rígidos; y consideró "fantasías" las acusaciones de persecución interna que le hizo el ex administrador de la Corte Héctor Marchi, con quien deberá someterse a un careo.

El vocero no quiso hablar de los supuestos chats y, en una carta que leyó al principio de su exposición, puso en duda la veracidad de esa información. La misma actitud tendría D'Alessandro.

Cumpleaños feliz

El oficialismo busca que el otro testigo citado para el martes aporte datos sobre el vínculo Robles-D'Alessandro, clave pare evaluar el desempeño de los jueces en la causa por Coparticipación.

Se trata de Juan Ignacio Mahiques, Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro de una de las familias judiciales más conocidas en la elite tribunalicia. El 15 agosto del año pasado celebró su cumpleaños en el restaurante El Secreto del Hotel Four Seasons y, según la información periodística que trascendió, Robles y D'Alessandro llegaron juntos.

Por esa afinidad, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, recusó a Rosatti para que se apartara de la causa por la coparticipación, pero no le hicieron lugar y en diciembre llegó la cautelar que aumentó de 1,4 a 2,95% el porcentaje de la masa de recursos que retiene la Nación asignados al Gobierno de la Ciudad. El oficialismo quiere saber si Mahiques sabía de una relación de amistad entre ambos, o si se sorprendió al verlos llegar juntos. Se lo preguntará.