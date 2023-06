Juicio a la Corte: convocan a la comisión, a la espera de una respuesta de Maqueda

El plazo para que Maqueda brinde alguna explicación vence el jueves próximo y, al cierre de esta nota, aún no respondió. No hay sanciones previstas si ese día sigue sin contestar, pero perderá la oportunidad de aclarar que no fue el culpable de las irregularidades que se le asignan.

La inasistencia del cordobés, además, otorgaría más elementos a los diputados del Frente de Todos para confirmar la acusación y solicitar su juicio político. Claro que ese trámite requiere ser votado por los dos tercios del recinto, imposibles de alcanzar sin el respaldo de Juntos por el Cambio, que hasta ahora decidió proteger a Maqueda.

Coparticipación

La reunión de comisión del jueves también comenzará a tratar otra de las causas de la acusación a los jueces de la Corte, que es la cautelar que firmaron para aumentar la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, como parte del conflicto por el traspaso de la policía federal que el entonces presidente Mauricio Macri realizó en 2016.

La hipótesis de los diputados del Frente de Todos es que esa medida fue acordada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Corte, a través de negociaciones entre el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y el vocero del máximo Tribunal, Silvio Robles.

Las pruebas principales son chats filtrados entre ellos en los que se exhibe un trato familiar. En una de esas conversaciones, el vocero de la Corte habla de un "Fallo Robles", en alusión a la causa sobre coparticipación.

La lista de citaciones para el jueves aún no está definida, pero en el cronograma original estaba prevista la visita del ministro del Interior Eduardo De Pedro y de gobernadores oficialistas, como el santiagueño Gerardo Zamora.

Asistiría además la actual presidenta del Banco Nación, Silvia Batakis, quien era la secretaria de Provincias en 2020 del Ministerio del Interior, cuando Alberto Fernández decidió quitarle a al Ciudad de Buenos Aires el aumento del porcentaje de coparticipación federal que le había otorgado Macri para transferir la policía federal, que lo había llevado a 3.5%.

El Presidente consiguió retornarlo a 1.4% mediante una ley sancionada en el Congreso. Larreta reclamó ante la Corte, que recién en diciembre de 2022 emitió una cautelar para aumentarlo a 2.95%, una cifra que según los diputados oficialistas fue definida por los jueces sin ningún criterio y es otro motivo de mal desempeño. La supuesta connivencia con Larreta, sería el principal.