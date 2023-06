Acusan a Maqueda por las irregularidades en la obra social y lo citan a declarar

La otra prueba sobre el rol de jefe de Maqueda la aportó el exadministrador de la Corte Héctor Marchi, cercano a Lorenzetti, uno de los 17 testigos que declaró durante las cinco audiencias dedicada a la obra social. Su testimonio llegó después de ser desplazado de su cargo con el voto de Maqueda, Rosatti y Rosenktranz.

Después de la última ronda de testigos, la oficialista Vanesa Siley fue la encargada de anunciar la citación a Maqueda. "Durante su período no se cubrieron los cargos directivos, las auditorías médicas y contables, hubo vacancias en el directorio y las consecuencias sobre estos hechos fueron los seres humanos", afirmó.

"Como declaró (la afiliada a la obra social Marcela Carlomagno) para que (el ex director de la Obra Social) Aldo Tonón haga caso, se tenía que hablar con Maqueda. Y eso en el mundo judicial, lo sabía todo el mundo", sostuvo la diputada.

Aportó otro dato: 324 de las más de 500 resoluciones de la obra social publicadas en los 13 años investigados, Maqueda acompañó con su firma a la del presidente de turno. "Si hay una renuncia a través de un mail es porque hay un cargo. Además, en la supervisión que realizó, la misma Corte dijo que las irregularidades sobreviven", concluyó Siley.

En el petitorio firmado por los diputados oficialistas se aclara que pueden formularse cargos a los otros jueces de la Corte y podría realizarse una investigación especial sobre las pruebas reunidas sobre la obra social. Evalúan crear una comisión para estudiar si también citan a los otros jueces de la Corte.

Testigos finales

Los últimos testigos que declararon no hicieron más que complicar a Maqueda y exhibir las internas que hay en el máximo tribunal por esta investigación. Por caso, Isabel López Alducín, funcionaria de la vocalía de Rosatti, dijo no saber si el cordobés "tenía la responsabilidad" en la obra social, "pero después de observar las sesiones (del juicio político), entiendo que sí".

Alducín, a quien los oficialistas le tenían fe por su fama en tribunales de ser honesta y no mentir, contó que Maqueda se preocupó por nombrar los cargos de las secretaría de la Corte que atiende los casos de seguridad social y siempre tenía la primera firma en causas vinculadas a esas cuestiones. Confesó además que a Rosatti solían dejarlo en minoría en causas sobre discapacidad, porque a diferencia de sus colegas entiende que la legislación garantiza una cobertura total. Casualidad o no, una de las denuncias de los afiliados a la obra social judicial es que nunca se cubren esas prestaciones, que llegan a significar gastos por 300 mil pesos mensuales.

Intentó defender a Maqueda su secretaria histórica María Susana Villarruel. "Conozco el mail (de la renuncia de Maqueda a la supervisión de la obra social), pero a mi no me cambió nada", lo minimizó. Le recordaron que en esa misiva el juez le agradecía a sus empleados haber atendido cuestiones de la obra social. "No me siento incluida", se desentendió.

La exdirectora de la obra social Claudia Maides contó que renunció porque Tonón, el único director que tuvo la obra social, manejaba a gusto la interlocución con la Corte sin informar sus acuerdos. El exadministrador Marchi, en su declaración de hace un mes, aseguró que Tonón era la mano derecha de Maqueda y se pelearon en la pandemia.

El testimonio más esperado de este martes, opacado por el anuncio final, era el de María Guadalupe Burgos, quien había admitido hace un mes que desde 2009 tiene a cargo los pagos de la obra social sin ser profesional.

"¿Usted es tesorera de la obra social o no? Tonón dijo hace dos semanas que sí", la consultó el jefe del bloque del oficialismo Germán Martínez. "Nunca fui nombrada tesorera. No sé porqué Tonón manifestó eso. Calculo que es porque dentro del sector de tesorería soy la que tengo más antigüedad", respondió. Son las preguntas que debe aclarar Maqueda.