Juan Manuel Urtubey busca tejer un frente anti-Milei en todas las provincias

El plan de Urtubey

Urtubey tiene sus motivos para no querer llamar a CFK: la intervención del PJ de Salta que dispuso la expresidenta arruinó la marca en las recientes elecciones locales y obligó al gobernador local, Gustavo Sáenz, a improvisar dos frentes para competir.

En el peronismo norteño creen que, cuando habilitó la intervención, Cristina se olvidó que había elecciones en Salta y Jujuy. Cuentan que tanta fue tal la torpeza de la decisión, que congeló plazos fijos que debían ser utilizados para la campaña.

La excusa de la presidenta del PJ para las intervenciones es que las provincias votaron la ley Bases de Milei. También lo hicieron los de Tucumán y Catamarca, pero nadie tomó las unidades básicas porque están a cargo de Juan Manzur y Lucía Corpacci, ambos con una banca en el Senado.

A través de De Pedro, Urtubey trata de transmitirle a CFK que acciones así no hacen más que facilitarle el camino a Milei, sobre todo si logra sostener la estabilidad macroeconómica por un tiempo.

Juan Manuel Urtubey CFK

Un frente opositor, cree el salteño, debe basar su estrategia en las deficiencias del modelo mielísta, al que compara con el implementado en países como Perú, que mantienen la inflación a raya, aunque más de la mitad de sus habitantes sobrevive con lo mínimo.

Un mensaje así sólo puede prosperar con todos los referentes opositores aliados, en un país que tiene gobernadores de diferentes colores políticos, pero ninguno reporta a la Casa Rosada. La idea de Urtubey es que, en octubre, en lo posible, en cada provincia los espacios no libertarios puedan confluir en frentes con reglas de juego claras.

Una prueba piloto para 2027, cuando el exgobernador entiende que será necesario que el espectro anti-Milei se siente en una mesa para acordar una estrategia común.

¿Al Senado?

En Salta, Urtubey quiere que en octubre haya un frente heterogéneo capaz de ganar la elección legislativa, que estarán polarizadas entre el oficialismo local y el nacional.

Sáenz se había comprometido con Milei a no participar de la contienda nacional si LLA no presentaba listas en la elección salteña. No le cumplieron y ahora evalúa no devolver las gentilezas.

En cualquier caso, Sáenz deberá negociar con Urtubey, decidido a volver al ruedo político, uno de los pedidos que le hizo el papa Francisco en sus reuniones en el Vaticano. La última fue el 3 de enero.

Aun así, Urtubey no confirmará hasta antes del cierre de listas si será candidato a senador. No está decidido a volver al Congreso después de 18 años (fue diputado hasta 2007) y tampoco quiere arriesgarse a una derrota, un escenario posible si no hay un frente consolidado. Esa tarea dedicará los próximos meses. No queda mucho tiempo.