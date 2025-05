En Salta hubo doble festejo y nació una nueva polarización que impactará en octubre y en el Congreso

La Libertad Avanza no encontró motivos para disimular su alegría. Hizo base en su sede local, una casa antigua en la calle Zuviria, con militancia, poca prensa y mucha mística libertaria.

El sistema electoral de Salta explica por qué ambas fuerzas encuentran argumentos para adjudicarse victorias. Este domingo se eligieron 12 bancas para Diputados y 30 para el Senado . El oficialismo se quedó con casi todo: 11 de la cámara alta y 20 de la baja . Es más de lo que tenía que renovar. Ocurre que la votación no es por distrito único, sino por departamento, entonces en resultado no refleja la cantidad de votantes.

También en la capital, los libertarios ganaron seis de las diez bancas en juego para Diputados y seis de las 11 para el Concejo Deliberante. Como no se impusieron en otro departamento en la elección para la cámara alta y en el resto salieron segundos en la categoría de Diputados, su cosecha global es magra, pero muy relevante por tratarse de una fuerza nueva.

La nueva polarización de Salta

En el Hotel Alejandro 1, sede del saenzismo, las luces se apagaron a las 20, luego del forzado festejo del gobernador, quien evitó dialogar largo y tendido con la prensa. A las 18 el clima no era el mejor: los pocos funcionarios que circulaban por el lujoso salón del primer piso veían en sus celulares que los números no eran lo esperados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/1921729390779535825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1921729390779535825%7Ctwgr%5E4c01ddd35e7f57e63333c1d0fc23fe6d36612caf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fletrap.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17470214603264456&partner=&hide_thread=false ¡Salta late con los colores de nuestro poncho! ♥♥



Hicimos una elección histórica, donde cada rincón de la provincia se expresó con fuerza. De 12 senadores, ¡ganamos 11! De 30 diputados, ¡20 nos acompañarán!



Este triunfo no es solo nuestro, es de cada salteño que cree en una… pic.twitter.com/PLNYXaPO7N — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) May 12, 2025

Como en Salta funciona la boleta única electrónica, el escrutinio no se demora más que una hora y media. Uno de los candidatos locales que apareció pasadas las 18 miró las caras de sus compañeros y le salió una arenga natural. "¡Vamos! ¡No perdimos!", gritó. Nadie le respondió.

Tampoco circuló mucha gente y quedaron varias sillas vacías, ordenadas delante del escenario montado para que hablara el gobernador, quien insistió en que fue el único ganador, a no ser que se creyeran que la capital era toda la provincia. "Salta no termina en Aunor", dijo, en referencia al ingreso a la ciudad.

El montaje oficialista buscó exhibir una felicidad que no se mostraba entre los presentes, con una música con sonido altísimo y un cierre con papelitos volando por la sala, que se vació en tiempo récord.

Si bien el oficialismo tenía preparado un festejo con las bancas obtenidas en toda la provincia, con el desglose de los escaños exhibido en las pantallas, preveían que en la capital ganarían al menos por poco. El resultado fue muy malo, sobre todo en la categoría de Diputados, donde dos frentes sumados no alcanzaron a LLA.

La Libertad Avanza festeja

En el búnker libertario el festejo empezó temprano: a las 18, Cornejo Avellaneda ingresó a los gritos, celebrando una victoria que ya había corroborado en sus bocas de urna. "¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien!", gritó, mientras se abrazaba con el exdiputado Alfredo Olmedo, un padrino de los libertarios y uno de los primeros en llegar a la sede para mirar las pantallas. Lo acompañó el actual diputado Carlos Zapata.

La guarida libertaria era bien precaria: tenía una sala angosta para la prensa, oficinas arriba y un patio grande, donde se montó el escenario. Si llovía, todos iban a tener que mojarse. Cornejo Avellaneda se subió al escenario muy chiquito pasadas las 20, cuando ya había hablado Sáenz. Lo acompañaron Olmedo, la diputada Emilia Orozco, el diputado Julio Moreno Ovalle y todos los ganadores de bancas en la capital.

El patio se pobló de militancia. La mayoría eran familias humildes, que se entusiasmaron con cánticos belicosos como "Un minuto de silencio, para Sáenz que está muerto". Orozco fue la dueña del cancionero y la última en hablar, para dejar claro que es la jefa del espacio y la potencial candidata a gobernadora en 2027. Se quedó más de una hora para tomarse fotos.

Sobre las tablas la mística libertaria la aportó una mascota disfrazada de león, muy pequeña. Entre los dirigentes fue todo emoción: Olmedo lloró al recordar la primera vez que la ahora diputada se sumó a su equipo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1921685227702743167&partner=&hide_thread=false #Salta Así llegó el candidato Ramón Cornejo Avellaneda al bunker de La Libertad Avanza. Lo recibió el exdiputado Alfredo Olmedo



@mauriCanta pic.twitter.com/DIfHCSfhLy — LETRA P (@Letra_P) May 11, 2025

Cornejo Avellaneda agradeció a su familia y a Dios ("fuente de toda razón y justicia") y hasta pidió perdón por los momentos de tensión de la campaña. Orozco definió a todos los presentes como "una gran familia". El cierre fue a los saltos al sonido de El Estallido, la canción de la Bersuit, otro clásico de las fuerzas del cielo.

Octubre, nueva parada

La elección creó un nuevo escenario en la provincia, con la polarización entre el gobernador y La Libertad Avanza, que tendrá repercusiones en el Congreso y en las elecciones nacionales. Después de votar, Sáenz contó, en frases encriptadas, lo que es un secreto a voces en Salta: que intentó negociar con Milei para que no haya listas de su espacio en la provincia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1921592443557842988&partner=&hide_thread=false #Elecciones2025 SALTA



El gobernador Gustavo Sáenz se refirió a qué deben hacer los dirigentes políticos luego de las elecciones: "Tenemos que sentrnos a conversar en una mesa nacional para ver los problemas de la gente, no los problemas de la política"



"Durante este… pic.twitter.com/n4XaQzDXfD — LETRA P (@Letra_P) May 11, 2025

El Presidente triunfó de forma holgada en las elecciones presidenciales y su equipo, con Karina Milei a la cabeza, jugó a fondo para hacerlo valer en la contienda local. El mayor logro fue crear un sello, que resultó decisivo para atraer votos en la campaña. Sáenz quedó molesto por el avance libertario en la provincia y prevé tomarse revancha.

La primera consecuencia estará en el Congreso, donde hará valer más sus tres votos en Diputados: Pablo Outes, Pamela Caletti y Yolanda Vega, quienes hasta ahora funcionaban como aliados naturales del Gobierno. Tal vez la historia pueda cambiar.

La otra consecuencia será la elección de octubre, cuando Sáenz podría romper la tradición de no intervenir y presentar su lista. De todos modos, su antecesor, Juan Manuel Urtubey, trabaja en un frente amplio que tal vez no tenga lugar para el gobernador. El mandatario está dispuesto a ayudar, si se trata de molestar a Milei. La relación ya no será la misma.