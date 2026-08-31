Tras su salida de La Cámpora, Stefanía Cora presentó Origen, un nuevo espacio peronista en Entre Ríos

Desde el llano, la exsenadora Stefanía Cora lanzó en Entre Ríos Origen , una nueva agrupación peronista con la que busca construir por fuera de las lógicas tradicionales. La dirigente, que completó en la cámara alta el mandato del expulsado Edgardo Kueider , plantea la necesidad de un armado alejado de las discusiones que atraviesan al Partido Justicialista ( PJ ) a nivel nacional.

Origen será presentado públicamente este lunes a las 20.30 a través de las redes sociales, junto con un documento de nueve páginas elaborado durante varios meses. “Toda generación recibe una tradición política. Su responsabilidad no consiste en conservarla intacta, sino en mantenerla viva”, señala el texto fundacional.

“Todo espacio político enfrenta una decisión permanente. Puede concentrar sus esfuerzos en administrar su propia estructura o puede entenderse como una herramienta al servicio de la comunidad. Elegimos esta segunda opción”, sostiene el documento del flamate nucleamiento, al que accedió Letra P . En esas líneas se lee una crítica implícita a la agrupación fundada por Máximo Kirchner , aunque Cora evita en todo momentos referencias explícitas a sus excompañeros.

El documento de nueve densas páginas, que demandó varios meses de elaboración, condensa los principales lineamientos del nuevo espacio. “La fidelidad a una tradición nunca consiste en repetir mecánicamente las respuestas que produjo en otro momento histórico", disparan y enseguida se atajan: “sino en preservar el impulso que le dio origen y asumir, frente a una realidad distinta, la responsabilidad de volver a pensar”.

“Ninguna generación posee por sí sola todas las respuestas”, dicen. Más adelante, el espacio plantea que, antes que una crisis de representatividad, existe una “crisis de escucha”. Por ese motivo, se esfuerzan en no anticipar alianzas internas o alineamientos con dirigentes nacionales. De todos modos, se definen como “parte de la tradición política” del peronismo. La perspectiva “no consiste en inmovilizarlo -al PJ-, sino en mantener viva su capacidad creadora. Allí donde la realidad cambia, la política tiene la obligación de volver a pensar”, aseguran.

El nuevo espacio reúne a integrantes del Partido Justicialista de Paraná, profesionales y estudiantes vinculados con la salud mental, comunicadores, periodistas, representantes de la cultura y educadores. También sumó promotoras de los derechos de las mujeres, autoridades vecinales, trabajadores municipales, emprendedoras y personas con experiencia en gestión y planificación de políticas públicas.

Una agenda para Entre Ríos

El espacio considera que, para crecer y consolidarse en Entre Ríos, deben mantenerse al margen de las discusiones nacionales del peronismo. Con las candidaturas todavía lejos de definirse, entienden que consignas como “Cristina Libre” o “Axel horizonte de futuro” no alcanzan para interpelar a una ciudadanía atravesada por problemas más cercanos.

En ese sentido, se proponen construir “un horizonte para salir de la frustración” y ponen el foco en la experiencia de los municipios administrados por el PJ, que capean sus gestiones en medio de la crisis pese a que el peronismo no gobierna ni la Casa Gris ni la Casa Rosada.

Entre sus primeros ejes de trabajo, el espacio incluirá problemáticas con fuerte impacto social, especialmente entre los jóvenes. La agenda contempla propuestas sobre endeudamiento, empleo y salud mental, tres temas que la agrupación ubicó entre sus prioridades para comenzar a desplegarse en la provincia.

Las señales del alejamiento de Stefanía Cora de La Cámpora

En junio, el diputado Máximo Kirchner llegó a Paraná para encabezar un acto bajo la consigna “Cristina Libre”. Como anticipó Letra P, Cora no participó de la actividad organizada en Entre Ríos por la agrupación cristinista. Aunque su alejamiento de La Cámpora había comenzado antes, aquella ausencia constituyó una de sus primeras señales públicas de distanciamiento.

Cora también compartió una actividad en la Feria del Libro de Paraná con la intendenta Rosario Romero, con quien se sentó durante la presentación de una obra. Fuentes consultadas por Letra P descartaron que esa cercanía implicara una incorporación al romerismo, aunque ambas coincidan en la necesidad de pensar el peronismo desde una perspectiva local y alejada del “ambacentrismo”.

El recorrido político de Stefanía Cora

Cora fue electa concejala por la ciudad de Paraná en 2015 y asumió durante la gestión del intendente radical Sergio Varisco. En 2019 llegó a la Cámara de Diputados provincial y obtuvo la reelección en 2023. En 2019 también fue candidata a senadora nacional, elección en la que Edgardo Kueider fue el único representante peronista que llegó a ocupar una banca en el Senado.

Kueider colaboró con el gobierno de Javier Milei y luego fue detenido por contrabando en Paraguay. Tras su expulsión del Senado, Cora renunció a su banca en la Cámara de Diputados provincial y asumió como senadorapara completar el mandato. En pocos meses ganó exposición en la política nacional.