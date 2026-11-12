Joaquín Blanco cargó contra el modelo de Milei y mostró sus cartas para Rosario

El diputado provincial del socialismo Joaquín Blanco presentó junto al economista Emmanuel Álvarez Agis un informe sobre el impacto en Rosario y Santa Fe del modelo económico de Javier Milei . “La ciudad es una de las grandes perdedoras del modelo”, sostuvo el legislador, una de las cartas del partido de la rosa para pelear la Intendencia.

La Usina Social , tradicional centro cultural del partido de la rosa en Rosario , lució el miércoles colmada. Bajo el título “Un país estable: ¿para quién?”, la convocatoria económica reunió a parte de la militancia socialista, pero también a un público diverso que se acercó a escuchar el nuevo diagnóstico sobre la región.

La presentación fue una nueva entrega de un trabajo que el socialismo puso en marcha en enero de 2024, apenas un mes después de la llegada de Milei a la Casa Rosada. Desde entonces, el partido sigue de cerca las consecuencias de la política macroeconómica en territorio santafesino y publica uno de los pocos informes de estas características con acceso abierto.

El relevamiento de PxQ mostró que la crisis del empleo y de la actividad, por el peso de la industria y el comercio, es más profunda en la región que en el promedio nacional. La última edición puso especial atención en la crisis del mercado laboral. Según se conoció semanas atrás, la desocupación en el Gran Rosario alcanzó el 11,5% durante el segundo trimestre de 2026, casi cuatro puntos por encima del promedio nacional.

Al sumar a los desocupados y a quienes tienen trabajo, pero buscan otra ocupación, la presión sobre el mercado laboral llega al 25% de la población económicamente activa del Gran Rosario. “Uno de cada cuatro”, resumió Blanco .

Junto a Emmanuel Álvarez Agis presentamos el informe de actividad y empleo en Rosario que trabajamos desde hace dos años y el resultado es contundente: nuestra ciudad es una de las más perjudicadas por el modelo de Milei. Uno de cada cuatro rosarinos activos busca empleo y una… pic.twitter.com/2Ww8IXA0pO

El retroceso laboral va de la mano del enfriamiento de la actividad económica. La facturación real de la ciudad cayó un 3,6% en los primeros siete meses del año, con bajas del 11,2% en la industria y del 8% en el comercio.

Otro de los puntos centrales del informe es el deterioro del poder adquisitivo, no sólo por la evolución de los salarios, sino también por el peso creciente de los gastos fijos. Entre octubre de 2024 y julio de 2026, los alquileres aumentaron un 115,8% y los servicios públicos un 122%, frente a una suba salarial del 59,7%.

El relevamiento estima además que los gastos de alimentación, servicios, transporte y alquiler absorben el 99,4% de un salario privado formal promedio de Santa Fe. Para muchos hogares, la cuenta directamente no cierra y el endeudamiento se ha convertido en la herramienta para llegar a fin de mes.

La apuesta de 2027 al futuro

Con la mirada puesta en 2027, Blanco también dejó algunas definiciones sobre el rumbo de la ciudad. Licenciado en Economía por la UNR, y uno de los nombres que circulan en el socialismo para disputar la intendencia, el diputado provincial recuperó el legado de Hermes Binner como intendente y la construcción de un Estado de bienestar local “frente al neoliberalismo imperante a nivel nacional”. La apuesta, planteó, es actualizar ese modelo para volver a transformar la realidad de Rosario.

El socialismo sigue tejiendo en Rosario: las cuatro caras con las que apuesta a volver al poder



Dio una nueva señal con el encuentro “Planificar Sirve”, encabezado por Clara García, Joaquín Blanco, Varinia Drisun y Lionella Cattalini https://t.co/xN7m9KIjrz pic.twitter.com/vDgv5HjYHZ — LETRA P (@Letra_P) October 26, 2026

“Cómo pensamos nuestra ciudad si hay cambio de gobierno, pero también si hay continuidad”, fue uno de los interrogantes que dejó sobre la mesa. En ese sentido, pidió que la discusión electoral de 2027 no se limite a los perfiles de gestión, sino que avance sobre el modelo de ciudad para las próximas décadas.

Así, Blanco dejó delineados algunos ejes de lo que podría convertirse en el nuevo programa del PS para un futuro gobierno local. Entre ellos ubicó la necesidad de hacer más eficiente el sistema de protección social ante un escenario en el que la demanda crece mientras los recursos disponibles se achican.

Según señaló, las consultas en los hospitales públicos rosarinos aumentaron un 40%. Si el rumbo económico nacional se mantiene, advirtió, el municipio deberá encontrar la manera de dar mayor cobertura con recursos cada vez más ajustados.

En esa línea, el socialista propuso lo que definió como una “estrategia defensiva” de integración metropolitana, para ganar escala y eficiencia mediante la coordinación con las localidades vecinas. “Rosario tiene que convocar a los municipios más chicos para compartir sistemas”, sostuvo.

Entre los ejes a coordinar mencionó el transporte, la recolección de residuos y la planificación del uso del suelo, con herramientas como la captación de plusvalías urbanas unificadas.

La mirada de más largo plazo apareció al abordar el desarrollo productivo. Blanco planteó que Rosario necesita encontrar un nuevo “tractor” de crecimiento económico después de un estancamiento que, según su diagnóstico, arrastra desde 2012. Qué actividades pueden volver a empujar la economía local y qué perfil pretende construir la región son, para el socialista, discusiones que también deberán atravesar las elecciones de 2027.

La explicación de Álvarez Agis

Por su parte, Emmanuel Álvarez Agis se encargó de explicar por qué la crisis económica tiene consecuencias más profundas en Rosario que en otras regiones del país. El exviceministro de Economía marcó una diferencia en el mercado laboral: mientras que a nivel nacional la preocupación pasa principalmente por la pauperización del empleo, en la ciudad la desocupación también ocupa un lugar central.

La explicación está, según su análisis, en el perfil productivo santafesino. “En la provincia hay una sobrerrepresentación de los sectores perdedores, particularmente la industria y el comercio”, sostuvo. Ambas actividades tienen una incidencia mayor que en la media nacional y figuran entre las más golpeadas por el programa económico.

En contrapartida, sectores como la energía, la minería y el complejo agroexportador muestran un desempeño más favorable. Si bien existen apuestas de Santa Fe para vincular a sus empresas con Vaca Muerta, Álvarez Agis advirtió que el RIGI no incentiva la contratación de proveedores locales. Eso dificulta, según su mirada, la conformación de cadenas industriales robustas que permitan trasladar el crecimiento de esos sectores a la generación de empleo.