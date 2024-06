Javier Milei y la derecha ultra del siglo XXI

En el poco más de medio año que lleva como presidente, la narrativa es un pilar fundamental de Javier Milei para sostener niveles de aceptación en la opinión pública mientras toma medidas que afectan a la economía cotidiana. Esa narrativa se construye fronteras adentro, pero también, en muy buena medida, en sus frecuentes viajes, oficiales o no, en los que se muestra con los líderes de la ultraderecha en ascenso y con los billonarios de Silicon Valley.

Aunque sus necesidades como presidente arrastren al toma y daca para aprobar la ley Bases, a negociar con Luiz Inácio Lula da Silva en plena crisis por el gas o con China para renovar los 5.000 millones de dólares del swap , Milei no se baja de su discurso de confrontación amigo-enemigo. Así, arremete contra el comunismo, aunque anticipe que visitará a Xi Jinping en China.

Javier Milei, más solo que mal acompañado

Milei ha demostrado que se siente cómodo comunicando en línea con los principales exponentes de la derecha del siglo XXI. Una derecha que, pese a que no se la pueda considerar como un todo homogéneo, mostró su sintonía en las recientes elecciones de la Unión Europea, donde consolidó un impactante crecimiento. Una derecha, por otra parte, que difiere sustancialmente de su anarcocapitalismo. Por eso, cuando Milei se ufana de autopercibirse líder global, no se entiende bien a qué corriente hace referencia. Si fuera por su posicionamiento ideológico, su representación en el mundo equivale a la de un monobloque. No existe otro presidente anarcocapitalista, como él se define.