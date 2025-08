Javier Milei versus el Congreso, una coreografía sincrónica de la ingobernabilidad

Embed - The Police - Synchronicity II (Official Music Video)

Javier Milei vs. el Congreso: necesidades y recursos

En todo lo mencionado se juegan asuntos relevantes de índole social, presupuestaria, de modelo de país e incluso –tal vez– electoral. Más de fondo, un fenomenal nudo institucional.

Lo primero es obvio por dirimir un aumento del 7,2% de las jubilaciones y pensiones y un incremento del bono de los actuales y congelados 70.000 pesos a 110.000, así como su actualización futura por inflación. Además, impactarían una extensión de la moratoria previsional por dos años y una ley de Emergencia en Discapacidad que permitiría regularizar pagos y actualizar prestaciones.

Lo segundo –lo presupuestario– es el obstáculo esgrimido por el Gobierno. Según ha dicho y repetido el Presidente, "las necesidades son infinitas y los recursos, no", idea que reforzó denostando el concepto de que "de toda necesidad nace un derecho".

En la noche de este lunes, en un discurso que pronunció en la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige el agitador ultra Agustín Laje, dijo que las jubilaciones "se multiplicaron por 4" durante su gobierno (de 80 a 320 dólares) y que si la gente no llegara a fin de mes, como "dicen" quienes alguna vez vetaron aumentos de esos haberes, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, "las calles estarían llenas de cadáveres". Un The Walking Dead argento de no ficción.

El problema es que el argumento cae por su propio peso cuando se toma nota de que él mismo viene de reducir una imposición como las retenciones a las exportaciones del campo, seguramente defendible en sí, pero que marca una preferencia de tipo ideológica. Esto, claro, lleva a la cuestión de los modelos de país en liza. Y más allá…

Javier Milei vs. el Congreso: números y prioridades

Cabe detenerse en lo fiscal.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el aumento de las jubilaciones y del bono supone un costo fiscal total anual de 0,79% del producto bruto interno (PBI) ( 0,41% y 0,38% respectivamente).

del producto bruto interno (PBI) ( y respectivamente). El impacto de la moratoria previsional "generaría un costo fiscal acumulado estimado de 0,191% del PBI producto de la incorporación al sistema de poco más de 462.000 nuevos beneficiarios".

producto de la incorporación al sistema de poco más de 462.000 nuevos beneficiarios". La emergencia en discapacidad implicaría un costo máximo de 0,51% del PBI.

del PBI. Total: 1,49% del producto, número que el Poder Ejecutivo eleva a 1,68% en 2026 y achaca a una actitud "irresponsable" del Congreso, atentatoria contra el equilibrio fiscal.

image El vosto fiscal de las leyes sancionadas por el Congreso que vetó Javier Milei.

En paralelo, la reducción de las retenciones tendrá un costo fiscal de entre 0,19 y 0,22% del PBI, según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). No hay allí, parece, atentado alguno contra la estabilidad.

El costo del recorte de los derechos de exportación es menor que lo votado por el Congreso, pero Milei decidió vetar todo lo segundo en bloque, sin examinar, por ejemplo, la posibilidad de dejar en pie alguno de los ítems que beneficiarían a los trabajadores retirados o a las personas con discapacidad.

Javier Milei vs. el Congreso: una cinchada política

La oposición del Congreso intentará insistir con dos tercios de los miembros –presentes– en aquella agenda, pero el Gobierno ya moviliza sus recursos para hacerse con los servicios de los "héroes" del veto. Necesita alcanzar el tercio salvador.

Los legisladores que se autoperciben opositores, pero son oficialismo-flexibles, dudan: ¿cambiar o no cambiar el voto original? ¿A cuál de los dos bandos beneficiaría que se ausentaran?

La oposición más frontal quiere apurar la votación de la insistencia, mientras que la más ambigua preferiría dejarla para más adelante, más cerca de octubre. La primera sabe que el paso del tiempo juega a favor de las armas de persuasión oficial y la segunda alega que la cercanía de las elecciones inhibiría a posibles tránsfugas y elevaría los costos políticos de sostener el veto.

¿Quién tendrá razón?

Javier Milei vs. el Congreso: es la gobernabilidad

En tanto se trata de una renovación parcial, el resultado de las legislativas del 26-O no alterará sustancialmente la relación de fuerzas en el Congreso, con la salvedad –relevante– de que el oficialismo será mucho más violeta y mucho menos dependiente de aliados pedigüeños.

Con todo, hay algo más de fondo: la gobernabilidad de Milei seguiría dependiendo de un mix de decretos y vetos, toda vez que no cabe dentro de ningún cálculo probable que arrase de tal modo que se acerque a la mayoría legislativa.

DSC_3690.JPG El bloque PRO de Diputados, más violeta que amarillo.

De eso modo, el programa del Gobierno seguiría dependiendo de la voluntad de un tercio de la Argentina parlamentaria, expresión probablemente cercana a un núcleo duro social que respalda la idea del equilibrio presupuestario sin objeciones morales.

Las oposiciones, en tanto, no terminan de ponerse de acuerdo respecto de la necesidad de que el país consolide un horizonte de equilibrio fiscal, lo que obtura otras discusiones necesarias.

¿Hay que abrir y revisar de una vez el gasto tributario de 3,54% del producto que entrega subsidios y desgravaciones a sectores largamente beneficiados? ¿Todos ellos necesitan esos incentivos y en la medida actual?

Va de suyo que el país no podría avanzar sin equilibrar sus cuentas públicas –de lo que depende el pago o la financiación de sus deudas, la disponibilidad de crédito para la inversión y el consumo, el crecimiento de la producción y la mejora de los ingresos–, pero el reparto de las cargas es tarea de la política. ¿Cuán sustentable es un ajuste que pauperiza a jubilados y a personas con discapacidad y que cancela la obra pública?

Más importante: ¿la mejor política es la que atiende objetivos de máxima o, tal vez, una algo más medida en sus fines, pero que puede ser sostenida por consensos de verdaderas mayorías y no solamente de tercios de bloqueo?

El clima de época hace hoy posibles anuncios como el de Jorge Macri de que la Policía de la Ciudad obligará a limpiar lo que ensucien las personas que sean encontradas "removiendo basura de los contenedores". Si quienes "gustan hurgar en la basura" –sic– no lo hicieran, serían multados con hasta 900.000 pesos, posteó la vocera Laura Alonso, porque "se terminó la impunidad para los 'recicladores'". ¿Pensará que serían capaces de pagar semejante cifra o, en verdad, propone un futuro hecho de la reedición de las Leyes de Pobres de la Inglaterra de 1601?