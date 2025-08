Jubilaciones y discapacidad: la oposición apuesta a Mauricio Macri, Jaldo y el MID para voltear los vetos

El Gobierno no tendrá problemas para sostener el veto de la moratoria previsional, que tuvo 100 rechazos cuando fue aprobada. El desafío son los otros dos expedientes. El refuerzo jubilatorio contiene un incremento del 7.2% y la suba del bono, de 70 a 110 mil pesos. La emergencia en discapacidad hasta 2026, en tanto, ordena y acrecienta el sistema de pensiones e indexa por inflación las prestaciones profesionales, que este año no subieron.

El cuadro de situación no es fácil para el Gobierno, pero también obliga a la oposición a juntar aliados. El aumento jubilatorio fue aprobado en la cámara baja con 142 votos a favor, 67 negativos, 19 abstenciones y 28 ausencias. No suma las dos terceras partes por lo que, en este caso, quienes promueven la ley deberían conseguir que alguien cambie de posición.

El PRO y la UCR serán claves, porque concentraron ese día la mayoría de las abstenciones. Como explicó Letra P, cuando el jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, acordó unificar listas en la provincia de Buenos Aires con el Gobierno, sus colegas de La Libertad Avanza creyeron que la ayuda para sostener este veto estaba incluida en el paquete.

Sin embargo, la semana pasada supieron que el escenario había cambiado. Las complicaciones para cerrar listas comunes en CABA enfurecieron a Macri, que nunca bajó la orden de colaborar con Milei para vetar leyes y todavía domina al menos una decena de bancas. Un mensaje: la diputada María Eugenia Vidal pidió que no cuenten con ella.

Otro de los macristas que se abstuvo contó a Letra P que será difícil que cambie de posición. "Estamos cansados de que nos usen gratis. No será fácil que ayudemos", confesó. Las declaraciones de Macri contra el Presidente de este lunes no ayudan. Una fuente del bloque amarillo confió a este medio que ya le anunciaron al Gobierno que el panorama es complicado.

Al oficialismo tampoco le será fácil sumar a los tres diputados del MID, integrantes de LLA hasta el año pasado: Oscar Zago, Eduardo Falcone y Cecilia Ibáñez, la única que rechazó el aumento de jubilaciones en la sesión de junio. "Seguimos decididos a no votar en contra del aumento jubilatorio", dijo una fuente de la bancada a Letra P.

Osvaldo Jaldo, un gobernador clave

En el oficialismo ponen una ficha en los gobernadores que cerrarán alianzas con LLA el jueves, pero tampoco pueden fiarse demasiado. La ley que aumenta jubilaciones incluye además un compromiso de cancelar las deudas previsionales de las provincias en tiempo y forma.

Aun así, los cierres provinciales pueden influir. Por caso, el tucumano Jaldo controla tres votos con el bloque independencia, apoyó las dos leyes y difícilmente algo cambie si tiene que enfrentar a La Libertad Avanza en su provincia.

Por la noche, el gobernador tucumano confirmó que su bancada no respaldará los vetos, aunque se refirió únicamente a las jubilaciones. "Se va a ratificar ese desacuerdo en la sesión de Diputados", señalo.

Su colega Raúl Jalil (Catamarca), también puede ser clave si vuelve a dejar bancas vacías. Influirá en su decisión el escenario electoral.

Discapacidad, el talón de aquiles

La emergencia en discapacidad tiene contra las cuerdas al Gobierno y en la oposición interpretan que está ley explica el artilugio que usaron de sumar los vetos en un solo decreto. Si se repiten los números de la sesión de hace dos meses, el veto será rechazado, porque ese día se reunieron dos tercios de los presentes.

En aquella oportunidad, el proyecto promovido por el diputado Daniel Arroyo (UP), hubo 148 votos a favor, 71 en contra, tres abstenciones y 34 ausencias. La Libertad Avanza necesita sumar una ayuda que no tuvo ese día para asegurarse no tener que hacer una promulgación de prepo. No será fácil, porque entre los aliados que sí se sumaron al rechazo hay resistencia a volver a quedar enfrentados a un sector sensible, que este martes hará una manifestación frente a la Casa Rosada.

De hecho, los radicales violetas, a través del cordobés Luis Picat, advirtieron en la sesión de junio que las prestaciones debían aumentar. Dos no quisieron votar en contra y se fueron (Mariano Campero y Martín Arjol). El tema volvió a conversarse en la reunión que tuvieron la semana pasada con Menem, quien prometió una mejora que aún no llegó. "Nuestro rechazo es a que se incorporen pensiones y se gasten dos mil millones de dólares extras", aclaró uno de los aliados del oficialismo con origen en el partido centenario. La esperanza entre los aliados es que el refuerzo a las prestaciones llegue con la sesión convocada.

Entre los ausentes que hubo en la votación por la emergencia en discapacidad hubo referentes del PRO y de gobernadores aliados como los radicales Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes) -quien todavía negociaba listas comunes con el gobierno-, Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Weretilneck (Río Negro). La ausencia de sus diputados, aquella vez, fue inocua. Cuando se trate el veto, podría ser decisiva.