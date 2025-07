Javier Milei se aseguró una ovación del campo con anuncios on demand y blindaje anti fuego amigo

En el arranque de la campaña bonaerense, Javier Milei obtuvo este sábado en la exposición de La Rural el respaldo que pretendía conseguir. Con un rimbombante anuncio de una baja -esta vez- "permanente" de las retenciones y un extenso discurso cargado de guiños políticos al campo, un sujeto electoral desde la 125, el Presidente recibió todos los aplausos y las ovaciones de las tribunas que no había conseguido un año atrás.

Nada podía salir mal: no por nada, Karina Milei , encargada de la organización de buena parte del acto, dedicó todos sus esfuerzos a intentar mostrar a su hermano como el gran protagonista de la jornada. Para eso, primero, la secretaria General buscó blindarlo de la interna del fuego amigo: le hizo saber a Victoria Villarruel , quien suele asistir a este tipo de eventos, que esta vez no sería bienvenida. La ausencia de la vicepresidenta fue uno de los datos políticos del día.

En rigor, se trata de una marcha atrás: esas alícuotas rigieron desde enero hasta el pasado 30 de junio. La clave para el auditorio fue que esta vez Milei dijo que la medida sería "permanente". Muchos presentes se levantaron de sus butacas entre gritos de "viva la patria" y agites de ponchos.

Blindaje anti fuego amigo

Para que fuera una verdadera celebración, la cúpula libertaria logró blindar al Presidente para evitar que se le acercaran las personas que están inscriptas en una suerte de lista negra de Karina. Luego de que Milei la calificara de "bruta traidora" por habilitar la sesión del Senado en la que se aprobaron leyes de impacto fiscal, a Villarruel le impusieron numerosas restricciones para dejarla afuera del acto inaugural.

Si bien la vice estaba invitada, en su entorno se quejaron porque no habían autorizado el ingreso de ninguno de los integrantes de su equipo, como asesores, fotógrafos o los propios custodios oficiales. Tampoco le habían adelantado en qué sector estaría ubicada. La hermana menor del jefe de Estado no quería que Villarruel fuera parte de la fotografía de la jornada: en ningún momento quedó una silla vacía en las primeras filas con el nombre de la vice.

El bloqueo sobre el primo del exmandatario Mauricio Macri tampoco fue una sorpresa. Tras el desplante que le dedicó Milei en tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde evitó saludar al alcalde, la secretaria General ahora logró impedir que hubiera cualquier tipo de contacto entre ambos. La frialdad presagia que para las elección de octubre, al menos en la Ciudad será difícil reeditar el pacto bonaerense entre LLA y el PRO.

Desde el atril, después del anuncio económico, Milei no dudó en pedir el voto para las elecciones nacionales: "Con esta conquista, madre de todas las conquistas, podremos materializar nuestros sueños y seguir logrando, cada uno, sus propias victorias personales. Por eso, para finalizar, quiero pedirles que no dejen de acompañar este proyecto de país, porque es la única garantía de que no vuelvan a sufrir el horror al que los arrastró la casta política en el último siglo", cerró.

El ingreso triunfal de Javier Milei

Con los anuncios, y un discurso repleto de guiños discursivos al campo, el Presidente obtuvo el respaldo de la Sociedad Rural Argentina a su modelo económico, a cambio de resignar recaudación para el el segundo semestre. El abrazo al modelo agroexportador es total.

La coronación de este sábado estuvo cimentada el día anterior, cuando el ministro de Economía Toto Caputo recorrió la exposición junto a Nicolás Pino, y el propio Milei se reunió con los representantes de la Mesa de Enlace la semana pasada, en el primer gran acercamiento público entre los libertarios y los productores rurales, desde donde salió una fotografía conjunta de la que también participó El Jefe.

No por nada, Milei ingresó muy cómodo al predio ubicado en Palermo. Lo hizo escoltado por su hermana y el titular del Palacio de Hacienda, con quienes giró a bordo de una camioneta 4x4 por la pista central, en medio de aplausos de las tres tribunas y el palco central.

En las primeras filas lo esperaban las autoridades de la SRA, y buena parte de su mesa chica, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y las ministras Patricia Bullrich (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano), las dos principales integrantes del Gabinete que también fueron muy aplaudidas cuando el Presidente las mencionó en un tramo de su discurso.