Juan Grabois no se baja: pese al pedido de CFK, mantiene su lista bonaerense por fuera de Fuerza Patria

“Sigue todo igual. En un 90 por ciento, el jueves no firmamos. Vamos a ir por nuestra cuenta”, le confirmó a Letra P este lunes uno de los integrantes de la mesa política de Grabois, en referencia a lo que sucederá el 7 de agosto, cuando venza el plazo legal para la presentación de alianzas. Según esa versión, Patria Grande quedará este jueves por afuera de la alianza Fuerza Patria, que reúne al resto del peronismo.

“En las encuestas para la provincia de Buenos Aires yo soy el dirigente que mide más. Ahora, ¿la rosca política me va a permitir encabezar una lista? Massa mide ocho puntos menos que yo. No le voy a mentir a la gente y decir que hay una unidad de concepción. Hay una crisis muy grande", dijo Grabois, en referencia a las discusiones internas que atraviesan al espacio.

“Hay legisladores de Grabois integrando las listas. Quizá no le gusta compartir en la Nación lo que compartió en la provincia. Me parece díscolo. No estamos en condiciones de recibir cascotes internos”, dijo García, mujer de extrema confianza de la expresidenta.

La intervención de CFK

Como contó Letra P, Grabois figura en el listado de personas autorizadas a visitar a la expresidenta que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución. El viernes, el dirigente compartió una charla con Máximo Kirchner y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, en la que reveló una conversación con Cristina respecto de sus críticas internas.

“Cristina me dijo: ‘Bajá dos cambios, porque vos luchaste mucho, pero otros lucharon también’”, contó el líder de Patria Grande. Luego, se dirigió al resto de los dirigentes de Fuerza Patria. “Pido disculpas si ofendí a alguien”, dijo.

Un día antes, el jueves por la noche, Máximo Kirchner también se había referido al posicionamiento político de Grabois sobre la unidad y lamentó que la discusión se diera “con la campaña ya lanzada y los candidatos oficializados”. “Los procesos políticos tienen momentos. Hubo un momento de debate. El peronismo pone en juego 15 bancas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Se puede hacer en unidad o por las partes. Se podía ir por las partes también. Pero creo que se estaría haciendo muy sobre el borde, esto había que debatirlo antes”, dijo Kirchner, que agregó que no escuchó “de Sergio la voluntad de ser candidato”.

Juan Grabois tensiona en PBA y en la Ciudad

Aunque le puso paños fríos a la interna, la conversación de Cristina con Grabois no desalentó la voluntad del líder de Patria Grande de encabezar su propia boleta. “Juan es el candidato más competitivo”, repiten en su entorno. Según un sondeo de la consultora Synopsis, publicado la semana pasada, el dirigente tiene un 39 por ciento de imagen positiva y 60 por ciento de negativa.

En los otros sectores de Fuerza Patria lo desmienten. Dicen que Grabois no resultaría un buen candidato porque “no contiene al conjunto” del peronismo. De hecho, varios intendentes del conurbano bonaerense fueron a ver a Massa para pedirle que encabece la boleta, al enterarse de que el cristinismo no descartaba la candidatura de Grabois.

Más allá de las definiciones electorales, en el peronismo entienden que el diálogo de Cristina con el líder de Patria Grande tuvo como objetivo desactivar los cruces públicos y las críticas. “Sigue todo igual, pero con dos cambios menos”, le dijo a Letra P un dirigente que trabaja en el armado de las listas.

La división tendría, por ahora, dos vertientes. Grabois encabezaría su propia boleta en la provincia de Buenos Aires, mientras que Ofelia Fernández se quedaría con el primer lugar en la Ciudad. La exlegisladora también sonaba como posible candidata para una lista de unidad. En territorio porteño, Patria Grande no presentará candidatos a senador, para no perjudicar a Mariano Recalde, que buscará renovar la banca por la minoría.

El vencimiento para la presentación de alianzas es el 7 de agosto, mientras que las listas se cerrarán el 17.