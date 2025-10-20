SALVAVIDAS DE PLOMO

Javier Milei: "Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap"

El Presidente explicó para qué se usarán los US$ 20.000 millones de la ayuda de Donald Trump. "Solo se ejecuta cuando se necesita", dijo.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei y Toto Caputo.

Javier Milei y Toto Caputo.

Javier Milei y Toto Caputo apuran el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Javier Milei y Toto Caputo apuran el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Notas Relacionadas
el patio trasero que disena trump
LA QUINTA PATA

El patio trasero que diseña Trump

Por  Marcelo Falak

Lo condicionó, no obstante, a que la Argentina siga sin poder acceder al mercado de capitales, como que ocurre hoy con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos.

“Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita”, dijo Milei sobre cómo funcionará el acuerdo con el Tesoro norteamericano y sus objetivos.

Javier Milei y la ayuda de Trump

“La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por US$ 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a US$ 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita”, precisó el jefe de Estado.

Milei indicó: “En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y ese sería tomar deuda para pagar deuda”.

“Ese es el fin que tiene: es para darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina, para que baje el riesgo país, para que baje la tasa de interés y para que los argentinos puedan tener acceso al crédito”, añadió el Presidente.

Quién se beneficiaría del swap

Milei precisó que se beneficiarán “no solo las empresas, para financiar su capital de trabajo, financiar inversiones, sino que, por ejemplo, para que los argentinos puedan comprarse una casa”.

Ante la consulta de si la Argentina entregaba recursos a cambio contestó que “es una mentira del kirchnerismo” y recomendó no dejarse “psicopatear por los kirchneristas ni comprar la mentira de un psicópata”.

“Nosotros negociamos bajo la lógica capitalista, donde cuando usted hace un intercambio, una operación, se benefician las dos partes. Esto es beneficioso para Argentina y para Estados Unidos”, aseguró Milei.

Temas
Notas Relacionadas
Javier Milei y Toto Caputo apuran el acuerdo comercial con Estados Unidos.
SALVAVIDAS DE PLOMO

Habemus swap: Milei logró respaldo del Tesoro de EEUU por US$ 20.000 millones para estabilizar el dólar

El acuerdo bilateral con Washington permite al Banco Central fortalecer sus reservas y enfrentar eventuales episodios de volatilidad cambiaria.
El secretario del Tesoro Scott Bessent, garante del nuevo plan económico, y Javier Milei.
SALVATAJE DE PLOMO

Trump y Bessent no mandan un dólar: por qué el swap, por ahora, no sumará reservas

A diferencia con el intercambio de monedas con China, la operación con el Tesoro se activará en cuotas y a pedido del país. El antecedente de México.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

El peronismo pide que el escrutinio se informe provincia por provincia. 
ELECCIONES 2025

La pulseada por los votos: el peronismo pide que los resultados se difundan por provincia

Por  José Maldonado
Las claves del rescate financiero de Donald Trump a Javier Milei 
LETRA PEPE

La Embajada contraataca

Por  Gabriela Pepe
Andrés Larroque no descartó ir por el PJ bonaerense: Siempre a disposición
LA INTERNA SIGUE AHÍ

Larroque no descarta ir por el PJ bonaerense: "Siempre a disposición"

Por  Macarena Ramírez
Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia.
CAMBIO DE CICLO

Este es Rodrigo Paz Pereira, el derechista moderado que gobernará Bolivia

Por  Marcelo Falak