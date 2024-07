Javier Milei prepara su docuserie al estilo Netflix

Al estilo Netflix, el presidente Javier Milei prepara su docuserie que contará los primeros meses del gobierno libertario. El principal asesor presidencial, Santiago Caputo , estará al frente del proyecto audiovisual, que aún no tiene fecha de estreno. Sus socios de la consultora Move Group , Rodrigo Lugones y Guillermo Garat , también trabajan en el film.

El arquitecto del relato libertario comenzó a definir los primeros detalles de la serie la semana pasada. La producción contará de dos partes: una documental y la otra actuada. El casting aún no se realizó y todavía no está pautada una fecha de estreno. Lo que sí está definido es que el cineasta que se encargó de retratar la campaña de Milei, Santiago Oría, no será parte del proyecto.