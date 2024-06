Santiago Caputo amplía su poder en la AFI y enfrenta a Diana Mondino

En la Cancillería existe una regla no escrita mediante la cual la AFI puede designar 35 personas en el exterior, que se suman a los 33 que tiene la Casa Rosada para personal que no viene de la carrera diplomática. "Antes había un dialogo entre ambos (en relación a Sívori y Mondino) para ocupar esos espacios. Ahora no", afirmó una fuente vinculada al mundo de la inteligencia argentina y conocedora de la situación.