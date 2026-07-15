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Toto Caputo juntó u$s 470 millones con deuda, el BCRA compró u$s 900 millones y esperan más dólares del agro

El Tesoro emitió bonos a 2029 al 8,3% y Santiago Bausili sumó en tres días gran cantidad de reservas. Acelera la liquidación de soja y maíz para agosto.

Letra P | Lorena Hak
Por Lorena Hak
Toto Caputo festeja una temporada atípica de flujo de dólares.

Toto Caputo festeja una temporada atípica de flujo de dólares.

El ministro Toto Caputo encadenó tres señales que fortalecieron el frente cambiario: consiguió unos u$s 470 millones con deuda a 2029, el Banco Central acumuló compras cercanas a u$s 900 millones en tres días y el agro anotó exportaciones para agosto superiores a las habituales para esta época del año.

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Lucio Di Giuseppe

El BCRA compró este martes u$s 532 millones, la mayor adquisición diaria del año. Al mismo tiempo, el sector agropecuario anotó ventas el mes próximo que serán las más altas desde 2019 para ese mes y el Tesoro cerró este miércoles una licitación con un rollover del 183% y la colocación del nuevo Bonar 2029 a una tasa del 8,3% anual, en línea con la que esperaba el mercado.

Toto Caputo Santiago Bausili

Toto Caputo Santiago Bausili

En ese contexto, el mercado cambiario exhibe un comportamiento inusual para esta época del año. Lejos de la tradicional escasez estacional de divisas, asociada a las mayores importaciones de energía y a la desaceleración de las liquidaciones del agro, la oferta de dólares se fortaleció y le dio margen al Banco Central para recomponer reservas.

El supermartes del Banco Central

El primer gran hito de la semana ocurrió en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El Banco Central concretó el mayor volumen diario adquirido por la autoridad monetaria desde diciembre de 2022. Con esta racha, que sumó u$s 812 millones en apenas dos ruedas (lunes y martes), alcanzando un ritmo promedio diario de u$s 138 millones, similar al pico de acumulación que se vio en abril pasado. Este miércoles sumó otros u$s 73 millones.

Por regulaciones del Banco Central, las empresas que emitieron deuda en dólares en el mercado local tienen plazos obligatorios para liquidar esas divisas en el MLC si quieren mantener el acceso futuro al mercado oficial para el pago de intereses y capital.

Al cumplirse los plazos para las fuertes emisiones de principios de año (como las de enero de 2026, que totalizaron u$s 3101 millones), se generó una liquidación forzada en bloque. Según estimaciones del mercado, esta operación puntual representó casi el 106% del volumen operado en el segmento spot tradicional, al confirmar el carácter extraordinario de la liquidación, según reseñó PPI.

Con esta rueda de súper acción, el BCRA estiró su saldo positivo acumulado a u$s 12.350 millones desde el inicio de su programa de reconstrucción de reservas.

El agro anticipa un agosto histórico

La otra gran pata del flujo genuino proviene del campo. Aunque las ventas de soja por parte de los productores muestran cierta demora estacional —las ventas totales alcanzaban 21,6 millones de toneladas al 8 de julio, un 42% de la producción estimada versus el 50,2% promedio de los últimos seis años, según datos compilados por Max Capital—, la logística de exportación marcha a toda máquina.

La gran sorpresa está en el volumen de embarques programados. Al 14 de julio ya se registraron 9,7 millones de toneladas de granos y subproductos para exportar, marcando el mejor arranque para un mes de julio desde 2019, según datos del consultor agropecuario Javier Preciado Patiño.

"Lo que está registrado para agosto está dentro de lo normal, pero llamó la atención que en un solo día se declaró una gran cantidad para embarques en agosto. Daría la impresión de que es una oportunidad de precio que se abrió y la están aprovechando", analiza Preciado Patiño.

A este flujo se suma el arrastre del maíz tardío, que cuenta con un saldo exportable estimado de 44 millones de toneladas, de las cuales ya se han registrado 26,9 millones. El panorama de mediano plazo para el sector es sumamente favorable: un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta que la cadena sojera aportará un Producto Bruto de u$s 19.106 millones (un aumento del 19% interanual) y exportaciones totales por u$s 21.192 millones para esta campaña.

El AO29 pasó la primera prueba

Con este viento de cola cambiario, el Ministerio de Economía salió a testear al mercado local con el debut del Bonar 2029 (AO29), un título hard dollar bajo ley argentina con cupón del 6% y pagos mensuales, buscando capturar la liquidez excedente del sistema, en parte potenciada por los depósitos privados en dólares, que ya rozan los u$s 39.800 millones.

La respuesta del mercado terminó validando la estrategia oficial de estirar plazos sin convalidar tasas de interés desmedidas. La Secretaría de Finanzas anunció que, para el nuevo bono soberano de mediano plazo, se recibieron ofertas por un total de u$s 1046 millones y se terminaron adjudicando u$s 470 millones. La tasa de corte de la subasta se ubicó en un 8,29% TIREA (7,99% TNA).

Este rendimiento se ubicó en el rango más optimista que proyectaban los analistas de PPI (8,3% - 8,5%) y sustancialmente por debajo del 8,8% estimado previamente por Max Capital. Este jueves se abrirá la segunda vuelta de los AO29 al mismo precio de corte por un cupo adicional de u$s 150 millones, lo que podría consolidar el éxito de esta primera ventana de financiamiento voluntario en moneda extranjera.

Esta respuesta convalida la tendencia favorable de los bonos soberanos, que vienen impulsados por un escenario externo constructivo para mercados emergentes y la expectativa latente de una mejora de calificación crediticia por parte de Moody's, tal como resaltó el economista Federico Filippini.

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