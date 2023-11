Javier Milei en Modo Debate: el domingo no tendrá machetes, pero sí un nuevo libreto para Salud.

El borrador que el médico pampeano Eduardo Filgueira Lima le prepara a Javier Milei para el debate presidencial del próximo domingo no es para un León rabioso, sino más bien para un Gatito mimoso con el electorado. El impacto de la idea de avanzar en la privatización de los sistemas de salud y educación públicas se morigera a partir del pacto de medianoche del aspirante libertario con Mauricio Macri , quien ya supo recolectar votos en 2015 con aquel tono garantista de que “no vas a perder nada de lo que ya tenés”.

En ese rumbo, Filgueira Lima, referencia de Milei en asuntos sanitarios y potencial ministro en un gobierno libertario , admite ante Letra P que no fue afortunado el concepto de voucher para el sector de la salud y toma distancia de los sectores de La Libertad Avanza (LLA) que siguen agitando el “mercado de órganos”.

Milei de algún modo tendrá que ponerse a estudiar un nuevo libreto para este domingo: el borrador para exponer sobre salud, que además no podrá repasar en vivo, intenta ahuyentar los fantasmas privatizadores y no meterse en terreno de las provincias, que interpretan como una ofensiva antifederalista la pretensión de imponer un nuevo sistema sobre los hospitales públicos y desregular absolutamente el sistema de obras sociales, incluyendo al PAMI. La salud no formó parte del temario de las dos primeras instancias del debate y ahora estará en la agenda del último round. Es uno de los puntos en los que el oficialismo aspira a exponer al candidato opositor.