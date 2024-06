Javier Milei defendió a Pettovello, cruzó a Kicillof y dijo que el kirchnerismo quiere "plantar un muerto"

Milei emparentó el escándalo por el acopio de alimentos con las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de los comedores. “Amenazan a las familias de todos los miembros que avanzan en estas denuncias, ya no es solo que los ensucian mediáticamente, esto excede el juego de la política. Había un código que no se pegaba abajo del cinturón. Se han metido con gente que está investigando”, expresó al respecto.

“Si usted quiere romper a los intermediarios, que son unos delincuentes, lo van a acusar de ir en contra, de matar pobres... No descarto que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto (...) No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires... No sea cosa que además quieran plantar muertos”, insistió.

Antes, Javier Milei por Twitter

Por la mañana, el Presidente hizo uso de su cuenta de X para respaldar a la ministra, tras lo cual ordenó a los integrantes del gabinete salir en su defensa. “Los ataques revelan el modo miserable en que opera la política”, dijo.

“La política miserable. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro”, afirmó Milei en su red social favorita y concluyó: “Amorales, hipócritas, chorros y mentirosos”.

No era la primera vez que Milei salía a respaldar a su ministra. El viernes la había declarado “la mejor ministra desde el regreso de la democracia”. Fue después de compartir información del ministerio que daba cuenta de un incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuando el escándalo por la comida eyectaba a Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El desplazamiento de Pablo de la Torre

Desde hace semanas, organizaciones sociales denunciaban la retención de comida en dependencias de la cartera que conduce Pettovello, insumos que debían ser destinadas a comedores populares para atemperar el impacto de la crisis económica reflejada en la suba de los índices de pobreza.

En la Casa Rosada negaron que hubiera comida a punto de vencerse, que el stock que había en los depósitos era para casos de catástrofes y que había sido adquirido por la gestión de Alberto Fernández. Los hechos demostraron otra cosa.

A partir de una denuncia presentada en la Justicia, el juez federal de Tucumán José Díaz Vélez ordenó allanar los depósitos de Capital Humano de la localidad de Tafí Viejo, donde encontraron toneladas de comida sin repartir y más de 300 mil kilos de leche en polvo que vencerán a fin de mes, mientras que el juez federal porteño Sebastián Casanello ordenó este sábado un operativo similar en los depósitos bonaerenses de Villa Martelli.