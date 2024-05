Juan Grabois cargó contra Sandra Pettovello por los depósitos de alimentos que no llegan a los comedores

El dirigente social y excandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois , cuestionó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , por tener "dos depósitos llenos con más de cuatro millones de kilos de comida encanutada" mientras "familias argentinas pasan hambre".

"Gobernantes del mal gobierno, sordos, indiferentes, pregúntense hasta dónde quieren tirar la cuerda y háganse cargo de las consecuencias. No le están haciendo la guerra a los movimientos sociales, no le están haciendo la guerra a ninguna casta, le están haciendo la guerra a miles de estómagos vacíos. Ustedes que tienen un león cantor, van a despertar un león que no ruge sin morder. Van a despertar gente dispuesta a dejarlo todo por el pan de los pobres", señaló Grabois en Twitter en un extenso comunicado que acompañó con dos gráficos que certifican la cantidad de kilos de comida que administra la gestión libertaria.