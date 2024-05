Manuel Adorni: "Si un funcionario no cumple las expectativas o pierde la confianza de su superior, es removido"

Live Blog Post

Adorni: "Si un funcionario no cumple las expectativas o pierde la confianza de su superior, es removido"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el Gobierno no trabaja con gente con quien no tenga "100% de confianza", por eso "si un funcionario no cumple las expectativas o pierde la confianza de su superior, es removido". Como sucedió con el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre.

El funcionario ratificó este viernes el "apoyo absoluto" del presidente Javier Milei a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y afirmó en su habitual conferencia de prensa que la denuncia que hizo al funcionaria ante la Oficina Anticorrupción “es lo que corresponde ante una persona que le transmitió falta de transparencia”.