Tras el escándalo que golpea a Sandra Pettovello, el Gobierno terceriza el sistema de acopio de alimentos

Así -continuó el Terminator de Milei, que viene del pasado menemista para desguazar el estado en la era libertaria-, “el sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”.

El choque y el seguro de Federico Sturzenegger

En su posteo, Sturzenegger utilizó la comparación con el seguro de los vehículos para graficar cómo funcionará el nuevo sistema con el que prometió “barrer con los mecanismos con los cuales la política ha lucrado con la pobreza”.

“Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito”, dijo y siguió: “Si los tengo en casa, necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente”.

Sturzenegger cerró el anuncio con una defensa cerrada de la amiga del Presidente: “Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques”, escribió.

Escándalo y salida número 33

Como viene contando Letra P, el escándalo por los cinco millones kilos de alimentos retenidos y a punto de vencerse en dos galpones del ministerio de Pettovello estalló con el despido del titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, pese a que la propia ministra, el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios de la Casa Rosada habían negado que los víveres estuvieran a punto de vencerse. Según su relato, toda la mercadería había sido adquirida durante la gestión de Alberto Fernández, sin embargo, como quedó en evidencia tras una investigación periodística, la actual administración también había realizado compras.

