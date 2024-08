Javier Milei, contra Mauricio Macri: "O no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que está haciendo"

El presidente Javier Milei cuestionó el liderazgo del titular del PRO , Mauricio Macri , después de que el exmandatario respaldara el veto a la suba de jubilaciones que el Senado aprobó con los votos de su fuerza. "O no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que está haciendo", le reprochó el libertario.

Milei consideró que "lo que dice el tuit (de Macri) está en franca oposición a lo que hicieron sus legisladores (porque) todos los senadores votaron este delirio". Aún así, el libertario reconoció este viernes en radio Rivadavia que "no es un problema" suyo y concluyó que "es algo que tienen que resolver puertas adentro en Juntos por el Cambio".

Macri expresó su apoyo a Milei y anunció que está a favor de que el presidente vete la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso: "No se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal" El titular del PRO señaló que es "por el bienestar de nuestros jubilados… pic.twitter.com/KASt8QhgdP

Adorni, sobre el vínculo de Milei con Macri: "La relación entre ellos es impecable, se juntan a comer milanesas": "Lo que pasa dentro del PRO es un tema del expresidente con su partido", concluyó el vocero pic.twitter.com/Qhxgn6x1pn — LETRA P (@Letra_P) August 23, 2024

El cruce de Javier Milei y Mauricio Macri por los fondos de la SIDE

En la Cámara de Diputados, el PRO votó este miércoles a favor de derogar el DNU que asignó $100.000 millones a la SIDE y Macri se reunió a cenar con Milei esa misma noche, como contó Letra P. "Macri me dio las explicaciones, la verdad que a mí no me resultaron satisfactorias", sentenció el libertario este viernes en LN+.