Javier Milei ratificó el "veto total" a la reforma previsional: "Es la ruina del país"

“Los irresponsables que han votado esto le han costado al país U$S 370 mil millones y el hundimiento definitivo en la pobreza y la indigencia a los jóvenes, es un atentado contra el bienestar de los argentinos”, insistió el jefe de Estado este viernes en LN+.

“El Gobierno no tiene de dónde sacar el dinero para cumplir con esa ley”, insistió el Presidente y detalló que el Ejecutivo "está trabajando" para que el bono de $70.000 que viene complementando las jubilaciones continúe también en septiembre.

La cena de Javier Milei con Mauricio Macri

Como contó Letra P, Milei confirmó que cenó con el titular del PRO, Mauricio Macri, este miércoles después de que la fuerza amarilla votara por derogar el DNU que asignó $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). "Macri me dio las explicaciones, la verdad que a mí no me resultaron satisfactorias", sentenció el libertario.