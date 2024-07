Javier Milei arruinó el sueño olímpico de los atletas argentinos

El huevo de la serpiente fue el folclore futbolero, que no termina de exorcizar sus demonios heredados de estructuras culturales teñidas de racismo , xenofobia y misoginia . Ni siquiera lo han hecho sus superestrellas, en general provenientes de sectores sociales discriminados pero, en muchos casos, con varios años cargando su condición de referentes ya no solo deportivos sino, también, sociales y éticos.

Embed - LILIA LEMOINE Y CARUSO LOMBARDI BANCARON A MILEI EN A DOS VOCES TRAS EL ESCÁNDALO CON FUNCIONARIO

Si el fútbol no está todavía en condiciones de desarmar esos discursos de odio –ni sus más importantes celebridades-; si a veces no alcanza siquiera a detectarlos, como confirmó el DT panelista de TN Caruso Lombardi, que sostiene que la expresión “negro jetón” con la que increpó a un árbitro en Uruguay no supone una manifestación de racismo; si sus instituciones –los clubes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- no han generado mecanismos ni protocolos que les permitan desandar una agresión como la que perpetraron sus más ilustres representantes en el vivo de Instagram en el que atacaron a sus pares franceses, es esperable la reacción de instancias superiores del entramado institucional. Peras al olmo.