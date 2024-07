Atentado a la AMIA: Irán amenaza a Argentina con hacerla "arrepentir por su enemistad"

Live Blog Post

Yeza cruzó a Bullrich: "Es una ingrata"

El diputado del PRO, Martín Yeza, quien se quedó con la presidencia de la Asamblea del partido que Mauricio Macri le había prometido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó este martes el "desagradecimiento" y la "ingratitud" de la funcionaria de Javier Milei.

“Para una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Entonces, ahí es donde decís: ‘No me genera que sea una buena estrategia muy exitosa como para que nos generes respeto’”, explicó Yeza en LN+.

Ante la consulta de qué le diría a la ministra, el ex intendente de Pinamar deslizó: “Pato, dejate de joder. Por qué no hacemos las cosas normales, no hace falta hacer eso, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que además es necesario para que el Gobierno le vaya bien”.