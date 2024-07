Javier Milei avanza: cooptación y circo

El enfrentamiento con Mauricio Macri y la excomulgada Victoria Villarruel –intenso bajo la superficie, aunque por ahora limitado en manifestaciones públicas– supone un intento de desgajar al PRO bullrichista y absorberlo, pero los movimientos no se detienen allí. El catamarqueño Raúl Jalil consolidó, tras la huella del pionero tucumano Osvaldo Jaldo , la emergencia del perolibertarismo . Uno podría ser excepción; dos ya son tendencia. ¿Habrá más?

Después de haberse prestado al Pacto de Mayo como interesado actor de reparto , Jalil anunció este miércoles que podría imitar a su par del Norte Grande y retirar a sus diputados del bloque de Unión por la Patria (UP). "Todo eso depende de la tolerancia que tengamos entre los compañeros o de la mirada de lo que se ve del mundo" (sic), sugirió –no tan– enigmático en una entrevista con radio Futuröck. ¿Qué cosa verá Jalil en el mundo? ¿Los triunfos de la ultraderecha o sus derrotas?

"La oposición por la oposición misma no es el camino a seguir", iluminó, y "la gente quiere que nos llevemos bien", completó. El detalle es que lo que sea que haya detectado se dio en el marco de una reunión con Villarruel, quien reeditó en La Rural su agenda particularísima y no está justamente embebida en el mismo clima de paz y amor con la Casa Rosada.

Igual, no hay duda: el gobernador sabe en qué casa vivirá tras el divorcio de papá y mamá.

No culpes a la lluvia

De acuerdo con la estrategia oficial, las legislativas de mitad de mandato serán 24 contiendas diferentes. Si algo le faltó a La Libertad Avanza (LLA) en el camino que la llevó, por el oportuno matrimonio entre la rabia social y la rabia de Milei, fue estructura en las provincias. Como el mundo es un artefacto difícil de detener, es más rápido comprarse una casa que construirla desde los cimientos; a esto, precisamente, se abocan los armadores del Gobierno.

Con el sintierra Daniel Scioli monotributeando a destajo, con Jaldo ya en la bolsa y dedicado a consolidar su poder interno con sus nuevos amigos y con Jalil en el estribo, el misionero Hugo Passalacqua y el santiagueño Gerardo Zamora son dos de los apuntados que siguen para sumar a la causa de la ultraderecha. Los fieles ya saben que el dinero fluye más fácilmente por algunos ductos que por otros, así como los negocios asociados al abusivo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), desde la minería y el litio cruciales para el NOA hasta el gas natural licuado (GNL), joya de la corona que podría migrar de la Buenos Aires de Axel Kicillof –a fin de cuentas, el gran rival– a la Río Negro del amigo Alberto Weretilneck.

Mientras, la Unión Cívica Radical (UCR), también partida de hecho, ensordina como puede una disputa por su alma voluble, el peronismo también ofrece poco en términos de ordenamiento opositor.

El peronismo, groggy en el laberinto de Javier Milei

#LaProtesta | Massa volvió, pero dice que no: "Vine como papá a acompañar a mi hija"



Letra P le preguntó si era su regreso a la escena pública



— LETRA P (@Letra_P) April 23, 2024

@JuanRezzano pic.twitter.com/FUrJZ8KqSL — LETRA P (@Letra_P) April 23, 2024

La pelea entre La Cámpora y el kicillofismo persiste y Sergio Massa da un paso al frente y uno atrás al ofrecerse, tras bambalinas, como síntesis posible. La suerte del peronismo –su propia unidad y su caudal de votos– dependen de lo que ocurra con el plan económico y, en particular, con un ítem: si Milei y Toto Caputo sortean el peligro de una segunda megadevaluación que volvería a poner en cero el reloj de la desinflación y excitaría decididamente la incipiente impaciencia social.

Para eso, el ministro de Economía rosqueó en Río de Janeiro, más interesado en sus encuentros con Kristalina Georgieva y con la uno y el dos del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen y Jay Shambaugh, que en la agenda del Grupo de los 20 que lo convocó.

Por ahora, todo el sistema político actúa como si las fragilidades del hiperrecesivo Caputazo fueran menores que lo que realmente son y actúa en función de un escenario de oficialismo exitoso al momento de la apertura de las urnas, algo similar a lo que ocurría tras la ola amarilla de 2017 y meses antes de que, allá por febrero-abril de 2018, el programa macrista comenzara a hacer agua y sorprendiera a dirigentes más versados en los secretos de la política que en los de la economía.

Deberían pretar más atención: el mercado financiero sigue desconfiando y eso no cambió este miércoles, ni siquiera tras el golpe de efecto de las primeras medidas significativas de relajación del cepo.

Novedades de programación

La nueva Argentina viene con métodos crudos y con estrategias comunicacionales destinadas a explotar el costado más ingenuo que tienen los seres humanos.

En lo primero se destaca la defensa oficial de la decisión de multiplicar por cuatro los fondos reservados de la nueva-vieja SIDE. "Proteger a los argentinos es (un tema) de primer orden", dijo Manuel Adorni. Si fuera cierto, sería un excelente argumento, pero caben las dudas cuando el intrigante Santiago Caputo maneja, por interpósita persona y con controvertida dependencia del stiusismo, un aparato de inteligencia con olor a flores muertas.

En lo segundo, brilla la emisión del culebrón del nuevo romance del Presidente.

La novedad suma programación a un dispositivo que hasta ahora se basaba en la lógica de las redes y en una no desdeñable cadena oficial de canales de noticias y periodistas amantes de la ópera. La expansión podría seguir con el desembarco, también supuestamente promocionado por el Caputo joven, de empresarios afines en una compañía líder en telecomunicaciones y/o un canal de televisión de aire.

Yuyito González y Vaca Mala: amor sin barreras

El amor del Presidente y la ex-vedette y animadora se calienta a fuego lento.

El flirteo "ácido" –Milei, entonces novio de Fátima Florez, dixit– que la segunda propuso en cámara poco después del ballotage de noviembre se concretó recién el martes a la noche con la caballerosa invitación del jefe de Estado a una gala en el Colón, en la que la pareja fue recibida con "aplausos y abucheos", según contó y mostró el colega Maxi Legnani.

Embed - JAVIER MILEI y YUYITO GONZÁLEZ ¿JUNTOS en el TEATRO COLÓN?

Los entretelones del romance ya son la comidilla de la tele política y del corazón sin distinciones.

Decir que la relación "se concretó" es, en verdad, inexacto porque la propia mujer, tardía colegiala enamorada, se encargó de aclarar en TN que "entré sola y me fui sola", lo que implica que no hubo sexo en la primera cita.

Embed - Yuyito González contó qué la atrajo de Javier Milei: “Es algo fundamental para mí”

Es más, en Ciudad Magazine reveló que ni siquiera hubo beso. Ella, cautivada por ese hombre "distinto a todos", dijo que espera una segunda invitación. Que no se impaciente: el mandatario no se va a enojar con una sobreexposición que busca presentarlo como un macho cabrío y es seguro que el llamado va a llegar. Será tras el viaje presidencial a una Francia hostil a lo argentino tras el desliz racista de la Scaloneta, tal como lo sintieron la derrotada Selección de Javier Mascherano y el triunfante seven de Los Pumas en sus debuts en los Juegos Olímpicos.

Amalia fue allegada a Carlos Menem, el héroe de Milei. Dolarización, deuda, fuga, política servicial, culto a la testosterona y otros yuyos contados exquisitamente por Carla Castelo en Letra P: sólo falta un poco de plata fácil para que el relato oficial se vuelva más noventista que el pádel, Blockbuster y las sensaciones nauseosas en la panza.