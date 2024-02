Javier Milei al final lo hizo: los gobernadores, de un amague de paz a una liga transversal contra la motosierra

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos,… https://t.co/jYKW8pahFG

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alfredocornejo/status/1761168164174344220&partner=&hide_thread=false Los gobernadores de Juntos por el Cambio apoyamos al gobernador de Chubut @NachoTorresCH. pic.twitter.com/DdQuqiqEnV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 23, 2024

Milei, al dejarlos otra vez en offside, abroqueló a los gobernadores, que por videoconferencia habían bajado un mensaje de tolerancia para con la Casa Rosada, para que se preparen para una nueva ofensiva contra el Gobierno en la que están decididos a ir a fondo. "Si el miércoles no hay fondos, no hay petróleo", bramó Torres. "Que manden la Gendarmería y me metan preso; no me importa", llegó a decir el chubutense.

Del lado de Javier Milei

Titular del partido al que pertenece Torres y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich eligió bando: se puso del lado de Milei. "Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones", escribió la excandidata presidencial de JxC en su cuenta de Twitter.

En el oficialismo están convencidos de que obraron de acuerdo a lo que establece la ley. "No hubo nada ilegal en lo que sucedió. Fue una cuota de una deuda que debía pagar Chubut como las otras diez provincias que están en esa situación", remarcó un ministro al tanto de los pormenores del entramado.

La respuesta oficial

El ministro de Economía, Toto Caputo, mostró el acuerdo original y señaló que la deuda de Chubut asciende a los $100.000 millones. Inmediatamente Milei se sumó a la ofensiva en la que cargó contra Torres al acusarlo de ser un empleado del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Tuit de Caputo sobre Chubut e Ignacio Torres.png El tuit de Toto Caputo en el que critica a Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Milei, que acusó de chavista a Torres, se encargó de incluir en su ofensiva al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, alguien con el que desde el día uno de su gestión tuvo una buena sintonía. Dentro de JxC tomaron esa mención como un tiro por elevación al expresidente Mauricio Macri, primo del alcalde.

El expresidente se mantuvo en silencio, al cierre de esta nota no había dado su opinión sobre la polémica. El enfrentamiento de Milei con Torres sucede en momentos en los que Macri busca abroquelar a todo el PRO dentro de su afán por volver a conducir el partido.

¿Qué detonó el cruce entre Javier Milei y Torres?

La avanzada de la Casa Rosada sobre los fondos de Chubut, que se terminará de dirimir en la Justicia a menos que se abra una instancia de dialogo, sigue sin ser entendida por los gobernadores. En los primeros diálogos entre ellos, para elaborar el comunicado en defensa de Torres, la explicación que más les cierra es que Milei busca dejar a toda la oposición pegada al kirchnerismo al igual que hizo ante el regreso de la ley ómnibus a comisión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1761208521092423768&partner=&hide_thread=false .@NachoTorresCH Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia...

De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side...

Ánimo! Ya aprenderás... https://t.co/eOlZ3LW7GR — Javier Milei (@JMilei) February 24, 2024

El comunicado de la Oficina de la Presidencia, en el que los acusó de "chavistas", potenció esa idea. "Vamos a ir a fondo", vaticinó un gobernador del PRO visiblemente enojado por el ataque de la Casa Rosada.

Como contó Letra P, el Gobierno busca evitar tener que negociar en el Congreso, gobernar por decreto y esperar que los gobernadores lleguen "arrastrados" a pedir negociar un nuevo pacto fiscal. La chispa que s prendió en Chubut se esparció por el resto del país.