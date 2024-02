LIBERTARIOS VS. FEDERALES

"Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta 'extorsión' y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias", consideró el mandatario bonarense en Twitter tras la amenaza de los mandatarios patagónicos de no entregar los recursos hidrocarburíferos si no le giran el dinero correspondiente a la coparticipación.