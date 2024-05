Invitado en su provincia: Karina Milei deja a Martín Llaryora afuera de la organización del Pacto de Mayo

Faltan 11 días para el desarrollo del anunciado Pacto de Mayo en Córdoba . Hasta ahora, 15 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , participarían de esta histórica jornada, con la que Javier Milei busca sentar las bases de su gobierno. La lista de convocados no se ha hecho pública y Karina Milei tiene el control absoluto.

La provincia mediterránea estará ante los ojos de todo el país este 25 de mayo, cuando el Presidente rubrique el acuerdo, puesto en duda este martes por el ministro del Interior, Guillermo Francos . Si la ley ómnibus no fracasa en el Senado , Milei tomaría su birome y estampará su firma a escasos metros del mausoleo donde descansa Dalmacio Vélez Sársfield , una entelequia que le sirve para alimentar el relato libertario.

Aunque el gobernador Martín Llaryora y el intendente de la capital, Daniel Passerini , se frotaron las manos ante el anuncio del Pacto de Mayo , se terminaron quedando sin lapicera. “ Llaryora es un gobernador más, aunque sea el dueño de casa”, dijo una fuente calificada a Letra P . Hasta que la secretaria General de la Presidencia no tomó las riendas, el Presidente parecía un invitado y no el anfitrión del encuentro.

La hermana del Presidente , además, descartó de plano la idea de realizar un ágape al concluir el acto, porque prefiere no forzar el vínculo con los gobernadores, que no integran las filas de La Libertad Avanza . Por estas horas se discute si en el emblemático salón se colocan banderas de todas las provincias o sólo las insignias de los distritos firmantes.

Derecho de admisión en Córdoba

Karina Milei tiene el control absoluto de la grilla de convocados. En tanto, las invitaciones -que se cursarán desde la Casa Rosada a más tardar este viernes- ya están diseñadas. Sólo resta agregarles el horario que, se estima, podría ser a las 18 horas del sábado.

De la lista guardada bajo siete llaves se suben y bajan nombres. Hasta el momento, el Pacto de Mayo podría contar con la participación de 15 gobernadores y vicegobernadores, el jefe de Gobierno porteño y dos integrantes más por comitiva. También, participarían las cabezas de los ministerios de Nación. Habrá más novedades cuando Milei aterrice en el país, tras su viaje a Europa.

El expresidente Mauricio Macri, aún no recibió su invitación, al igual que Cristina Fernández de Kirchner. Todo indica que la exmandataria no arribará a Córdoba y que sí lo haría el fundador de Cambiemos. Por su parte, el ex gobernador Juan Schiaretti podría ser de la partida.

Aún se debate si la invitación se hará extensiva a los 19 diputados y diputadas por Córdoba; o sólo a quienes integran las filas de LLA y los de la trinchera colaboracionista de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Por su parte, el intendente Daniel Passerini, que estuvo cerca de quedarse afuera, volvió a estar como invitado firme.

Otro detalle que se va a cuidar, es el ingreso al perímetro vallado. Se estima que Karina Milei dé la orden de que afuera del Palacio de Justicia, en el Paseo Sobremonte, que colinda con el Palacio Municipal 6 de Julio, se permita la presencia de seguidores del Presidente. La idea es que Milei salga del Salón de los Pasos Perdidos a saludar a los visitantes.

Ángel Rossi, sin tedeum histórico

Durante varios días, se barajó la posibilidad de que el tedeum se llevara a cabo en la Catedral cordobesa. Por ello, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, recibió un llamado de la Casa Rosada y se puso manos a la obra. La idea duró poco, ya que Karina Milei optó por la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y por priorizar la tranquilidad del Presidente.

Asimismo, como Milei y Rossi aún no se conocen, en Casa Rosada se sembraron ciertas dudas respecto al discurso que el arzobispo ofrecería en la ceremonia. A pesar de que Rossi se mostró predispuesto, la secretaria General de la Presidencia decidió mudar el tedeum a CABA, al calor de los Granaderos de San Martín.

“Rossi no iba a ir contra el Presidente y entendió que por ser su primer tedeum, la decisión era acertada”, destacó una fuente a Letra P.

El match con el Salón de los Pasos Perdidos

Semanas atrás, una comitiva de Nación aterrizó en suelo cordobés en dos oportunidades. En la primera visita, Karina Milei, que revelaron que está abierta a cada sugerencia, “quedó flasheada” con el Salón de los Pasos Perdidos y desestimó el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos y la Estancia La Paz, de Ascochinga.

A partir de ahí, se comenzaron a delinear los pasos a seguir para la organización de esta actividad histórica que, en el día previo, incluye un recorrido con los denominados K9, por su juego de palabras del inglés “K-nine”. Se trata de los canes que controlan la seguridad y la detección de bombas y explosivos. Una vez concluido el recorrido con los perros detectores, se procederá a vallar la zona de influencia, para resguardar la seguridad presidencial.

Si el tedeum se llevaba a cabo en Córdoba, como se deslizó primero, el Presidente iba a alojarse en el céntrico Hotel Y111, de Nueva Córdoba. Para evitar la exposición y resguardar su seguridad, se le sugirió que ocupara el hotel Quinto Centenario, ubicado en barrio Alto Alberdi y que cuenta con accesos restringidos.

Por el momento, también, resta definir si el Presidente Milei se vuelve a Buenos Aires una vez concluida la firma del Pacto o si toma la decisión de quedarse unas horas más en Córdoba. El tiempo de Milei en Córdoba está por verse y parece que el Pacto, también.