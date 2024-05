Con o sin ley ómnibus XS, Javier Milei convocará a un grupo de gobernadores al Pacto de Mayo

Ya no es un requisito sine qua non, tal como lo planteó en un principio: con o sin ley ómnibus XS , igual habrá Pacto de Mayo. Javier Milei está decidido en avanzar con la foto con un grupo de gobernadores, más allá del futuro que le depare a su ley Bases y al paquete fiscal, que ya fueron aprobados en Diputados.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

A pesar de que esta etapa mileísta está cooptada por las palomas, un poco de intransigencia de los halcones libertarios se mantendrá. Para la firma en Córdoba sólo serán invitados aquellos mandatarios que hayan marcado un respaldo explícito a las reformas que reclama la Casa Rosada. El Presidente buscará con esa postal dividir la política en dos y plantar la piedra fundacional de un nuevo espacio político simbólico, que no significa que tenga una expresión electoral en 2025, pero podría tenerla.

Si bien en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1M Milei había supeditado el llamado para el acto al 25 de mayo para adherir a diez políticas de Estado a la sanción de su proyecto de ley, en la mesa chica presidencial aseguraron ahora que la convocatoria se realizará aún con resultado adverso en el Senado. "Ese día vamos a dividir la política en dos, entre aquellos que la ven y los que no", comentó a Letra P una fuente cercana a Milei. En otros términos, apunta otra voz libertaria, la grieta sería entre quienes "acompañan las ideas de la libertad" versus los que "defienden los privilegios de la casta".

Si bien cerca del mandatario se ilusionan con una sanción, lo cierto es que la cámara alta no sólo puede votar en contra de las reformas: también puede llegar a cambiar una coma al proyecto, lo que obligaría su regreso a Diputados y a que Milei no tenga ley para el deadline que él mismo fijó. Ese eventual traspié, sostuvo una fuente de acceso cotidiano a Milei, no modificaría el humor presidencial para llevarlo a cancelar el Pacto de Mayo.