Intendentes por la gobernación.

Un grupo importante de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires tiene entre ceja y ceja la gobernación bonaerense, un lugar que hasta ahora les fue vedado con el incesante desembarco de figuras porteñas que, a fuerza del dedo de dirigentes nacionales, llegaron a gobernar la provincia más importante -en términos productivos y electorales- del país.

A partir de la falta de un liderazgo indiscutible que pueda forzar una candidatura, muchos creen que finalmente llegó la hora de que un jefe o jefa territorial ocupe el tan anhelado sillón de Rocha, y ya se preparan para dar la pelea.

Sin embargo, lo hacen intentando llevar adelante una estrategia opuesta a la que atraviesa la discusión grande del peronismo , con fuerte anclaje en Buenos Aires, y que tiene atrapados en el laberinto de la interna al gobernador, Axel Kicillof , y a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner .

Hay un decena de intendentes peronistas que se posicionan para ser candidatos o candidatas. Cada sector aporta nombres. Por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof están Jorge Ferraresi -que no dudó en renunciar a la intendencia de Avellaneda para hacer campaña-, el intendente de La Plata, Julio Alak , y el ministro de Infraestructura y exintendente de San Martín, Gabriel Katopodis .

En la flamante Liga de intendentes peronistas hay cuatro nombres en danza: Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno) y Gustavo Menéndez (Merlo). Por su parte, la figura más resonante de La Cámpora es Mayra Mendoza -de licencia en Quilmes-, y en el Frente Renovador Sergio Massa pone el nombre de Juan Andreotti, de San Fernando, sobre la mesa. Sin alineamiento aparece también el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini .

Intendentes peronistas.

Con este pelotón en la cancha y el respaldo del resto de los jefes y jefas comunales a una u otra de estas figuras es que los intendentes intentarán quedarse con la candidatura a la gobernación del peronismo que nunca antes pudieron conquistar. Alejandro Armendáriz, Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf, Felipe Solá, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal, Axel Kicillof. Ninguno de los gobernadores desde el retorno de la democracia lo fueron después de ser intendentes. Solo Eduardo Duhalde construyó su base de poder territorial gestionando Lomas de Zamora en dos períodos, aunque su cargo inmediato anterior al de gobernador fue el de vicepresidente de la Nación (1989-1991).



Y no solo eso. Los intendentes también buscarán colmar listas legislativas -más aún si se mantiene la ley que pone un tope a las reelecciones indefinidas-, sentarse a la mesa de la discusión de la estrategia electoral, y, de ganar la elección, integrar el gabinete con ellos mismos o con delegados propios.

El acuerdo para una carrera sin golpes bajos

Pero esa pelea, la mayoría de los intendentes e intendentas quieren darla de una manera diferente a la disputa que enfrentan CFK y Kicillof, que tiene a gran parte del peronismo paralizado y en absoluta incertidumbre respecto de cómo se dará la discusión por la estrategia electoral nacional y sus candidatos o candidatas.

El acuerdo es que todos aquellos que quieran caminar para posicionarse de cara al 2027 lo hagan libremente y con respeto hacia el resto de sus pares, avisando y coordinando cuando le van a caminar el territorio a alguien. Y, sobre todo, sin golpes bajos, críticas cruzadas ni chicanas.

Federico Otermín y Jorge Ferraresi.

Hasta ahora lo vienen logrando y poniendo en práctica los acuerdos tanto dentro de cada sector como hacia afuera. Hubo algunas señales contundentes al respecto, como la reunión con foto entre Ferraresi y Otermín, dos con chances de ser candidatos a gobernador; aunque se encuentran en espacios internos diferentes, coincidieron en que hay que “tender puentes”. Un gesto similar se dio en Avellaneda cuando el entonces intendente y otro de los que caminan para ser, Katopodis, se llenaron de elogios mutuos pese a que saben que ambos disputan el mismo lugar.

Sobran muestras. Mariel Fernández, que ya manifestó su intención de ser candidata, estuvo recorriendo distritos de diferentes intendentes peronistas, incluso de varios de los que como ella quieren llegar a ocupar el máximo sillón bonaerense. Hubo partido de fútbol de intendentes que están en La Liga con massistas y camporistas, y las fotos se seguirán multiplicando. Habrá que esperar si, al momento de las definiciones, logran mantener la misma paz.

Las cuatro canteras del peronismo

Los intendentes y los posibles candidatos y candidatas vienen de cuatro canteras bien definidas: el MDF de Kicillof tiene 41 intendentes, diez de esos del conurbano; el Frente Renovar cuenta con 17 municipios aunque todos de bajo caudal electoral; el kirchnerismo tiene 12 intendentes de La Cámpora y cuatro aliados a CFK; la flamante Liga de Intendentes cuenta con 11 integrantes que gobiernan en su mayoría distritos de peso, y tres “sueltos” que aún no se alinearon con ninguno de los sectores: Fernando Gray (Esteban Echeverría), Julio Zamora (Tigre) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

A medida que se acerque el momento de las definiciones electorales será clave qué tipo de alianzas tejan los diferentes sectores para reunir mayor potencia a la hora de imponer posiciones y candidaturas. Las fórmulas cruzadas con representantes de distintas tribus será una de las principales monedas de cambio en la negociación.

Vienen marchando

En este marco, quienes quieren postularse ya están en pleno movimiento. Ferraresi dejó la intendencia y es el que está más activo. Comenzó las recorridas con un desembarco en Tres de Febrero de la mano de su primer aliado, Andrés Larroque, y continuó por el interior con visitas a San Nicolás, Zárate y Chivilcoy. A esos lugares llevó propuestas concretas para una reforma económica en la provincia y otra en educación.

También está lanzada Fernández que viene recorriendo distritos y difundiendo su figura a través de promotores terriroriales y las clásicas pintadas: “Se viene Mariel”, dicen los paredones del conurbano. Además, sigue tendiendo puentes con todos; incluso, intentó una foto de unidad Kirchner-Kicillof en el acto de homenaje a Evita el pasado 26 de julio, que al final no prosperó por ausencia de las partes.

Con un perfil más bajo, pero muy activo está Katopodis recorriendo diariamente la provincia con actividades de gestión y políticas. Los intendentes que conforman La Liga marcaron presencia con la reunión de más de dos horas con Kicillof y se seguirán mostrando con otros dirigentes.

La discusión por la estrategia electoral

Para estos intendentes será fundamental cómo se organice el proceso electoral. Todos coinciden en que necesitan de las PASO para elegir los candidatos y candidatas, y de hecho se preparan para un escenario con esas primarias, que están vigentes en Buenos Aires por más que el Gobierno nacional logre eliminar la herramienta electoral. Las reglas de juego de esa posible competencia es otra de las cosas que los jefes territoriales pretenden acordar en sintonía.

El segundo punto que miran especialmente es si habrá o no desdoblamiento. Todos coinciden que para la elección bonaerense y las municipales es más beneficioso hacer la elección en una fecha diferente a la nacional, como hará la mayoría de las provincias. Ya quedó demostrado en 2025 que pueden arrasar con la tracción del territorio.

Pero no todos creen que es la mejor estrategia, máxime si se quiere tener chances de arrebatarle la presidencia a Javier Milei. La definición la tendrá Kicillof, pero el gobernador estirará los tiempos cuanto más pueda: primero, para tener el panorama claro de cómo queda la elección nacional si es que hay reforma en el Congreso, y segundo, para tener un mapa lo más cercano posible al humor social.

Además, será clave para este sector lo que pase con la ley de reelecciones. Hay 50 intendentes peronistas que no podrán presentarse a la reelección si no se modifica la norma. Kicillof avanzó en ese sentido y hay reuniones subterráneas entre todos los sectores para lograr una modificación. Pese al desánimo inicial, en las últimas semanas varios jefes comunales comenzaron a entusiasmarse.